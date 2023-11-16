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Kasım indirimleri mercek altında

Reklam Kurulu, e-ticaretteki indirimlere sıkı denetim için harekete geçti. Vatandaştan yüzlerce şikayet gelirken, bu şikayetlerin çoğunun Çinli Alibaba'nın sahibi olduğu Trendyol hakkında olduğu belirtildi. Ceza tebligatları önümüzdeki günlerde e-ticaret firmalarına ulaştırılacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 16 Kasım 2023 08:10, Son Güncelleme : 16 Kasım 2023 09:27
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Kasım ayında e-Ticaret firmaları 'şahane, efsane, süper, mükemmel' gibi reklamlarla vatandaşa bazı ürün gruplarında yüksek indirimler vadederken, Ticaret Bakanlığı Reklam Kuruluna bu indirimlerle ilgili yüzlerce şikayet geldi.

'Yüzde 70-80' gibi indirim vaatlerinin gerçeği yansıtmadığı, indirim uygulandığı iddia edilen bazı ürünlerin fiyatının ekim ayında da aynı olduğu ifade ediliyor. Reklam Kurulu, 14 Kasım'da toplanarak indirimlerin gerçek olup olmadığını araştırdı. Gerçek olmayan indirimleri tespit eden Kurul, önümüzdeki günlerde ceza tebligatlarını e-Ticaret firmalarına ulaştıracak.

Reklam Kurulu dönemsel olarak 'efsane', 'şahane' gibi adlarla yapılan indirimli satış reklamlarına yönelik, geçtiğimiz yıl 20 dosyaya ilişkin yaklaşık 3,7 milyon lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırmıştı.

BAKANLIK UYARMIŞTI

Ticaret Bakanlığı, kasım ayı başında satıcı ve sağlayıcıları uyarmış, kampanyalara ilişkin şunları kaydetmişti: "İndirimli satışların başlangıç ve bitiş tarihleri ile indirimli olarak satışa sunulan mal veya hizmetin miktarı sınırlı ise bu miktarın açık ve anlaşılır bir biçimde belirtilmesi, hangi mal veya hizmetlerin indirimli satışa konu edileceği veya ne kadar indirim uygulanacağı hususlarında anlam karışıklığına yol açarak tüketicileri yanıltabilecek veya gerçekte olduğundan daha fazla indirim uygulanıyormuş izlenimi oluşturacak ifade veya görüntülere yer verilmemesi, yapılan indirimin miktarı veya oranı hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyatın esas alınması, indirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin fiyatında indirimin uygulandığı tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınması, fiyatın geçerliliği ile ilgili bir süre veya stok sınırı var ise, bu süre ve stok miktarının reklamlarda açıkça belirtilmesi hususlarına uygun olarak faaliyet göstermesi gerekmektedir."

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

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