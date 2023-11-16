Sahte belgelerle ev ve araba satışı yapan suç örgütüne operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahte tapu ve kimlikle, sahibi olmadıkları ev ve arabaları satmaya çalışan, silah ticareti yaptığı belirlenen suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Muğla'da faaliyet gösterdiği tespit edilen, elebaşılığını Hakan Germici ve kardeşi Erdem Germici'nin yaptığı "Germiciler" organize suç örgütüne yönelik Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kafes Operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Organize suç örgütünün, internet siteleri ve sosyal medya üzerinden, sahte ilanlarla araç satışı yaptığını anlatan Yerlikaya, "Suç örgütünün, sahte tapu ve kimlikle, sahibi olmadıkları evleri sahibiymiş gibi gösterip satmaya çalıştıkları, sahte satılık eşya ve benzeri ilanlar vererek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Ayrıca bu suç örgütünün silah ticareti yaptığı ve örgüt elebaşının 31 suçtan kaydının bulunduğu belirlendi." bilgisini verdi.

Yerlikaya, operasyon kapsamında tabancalar, sahte tapular, dijital materyaller ile para ele geçirildiğini aktararak şunları kaydetti:

"Suç işlemek amacıyla örgüt kuran bu şahıslardan 15'i yakalanarak gözaltına alındı. Aralarında örgütün elebaşının da bulunduğu 10 şahıs tutuklandı. Bu suç örgütü ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonları düzenleyen kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin, aziz milletimizin duaları sizlerle. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz."