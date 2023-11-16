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Adalet Bakanlığı'ndan Ogün Samast açıklaması

Adalet Bakanlığı'ndan Ogün Samast'ın tahliyesine ilişkin açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada 7456 sayılı kanundan istifade etmesinin söz konusu olmadığı, 5275 sayılı kanunun hükümlerine göre cezasının infaz edildiği belirtildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Kasım 2023 09:08, Son Güncelleme : 16 Kasım 2023 09:47
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Adalet Bakanlığı'ndan Ogün Samast açıklaması

Adalet Bakanlığı'ndan Ogün Samast'ın tahliyesine ilişkin açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada 7456 sayılı kanundan istifade etmesinin söz konusu olmadığı, 5275 sayılı kanunun hükümlerine göre cezasının infaz edildiği belirtildi.

İşte Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün açıklaması:

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin hükümlüsü Ogün Samast'ın tahliye edilmesiyle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Hrant Dink'in 19/01/2007 tarihinde öldürülmesinin ardından yapılan yargılamalar sonucunda;

Yasin Hayal ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 14 yıl 22 ay 75 gün hapis cezasına hükümlü olup, koşullu salıverilme tarihi 25.07.2047'dir. Yine aynı suçtan diğer hükümlü Erhan Tuncel ise toplam 96 yıl hapis cezasına hükümlü olup, koşullu salıverilme tarihi 26/07/2040'tır. Adı geçen iki hükümlünün halen cezalarının infazına devam edilmektedir.

Ogün Samast hakkında ise İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda, tasarlayarak kasten öldürme suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, yaşının küçük olması nedeniyle Türk Ceza Kanununun 31. maddesi uyarınca 18 yıl olan hapis cezasının alt haddinden uzaklaşılarak 21 yıl 6 ay olarak belirlenmiştir.

Bununla birlikte failin; yasak silah taşımaktan aldığı 1 yıl 4 ay hapis cezasının içtiması ile 22 yıl 10 ay hapis cezası kesinleşmiştir.

Hükümlünün; cezası infaz edilmekteyken, cezaevinde işlemiş olduğu suçlardan dolayı 2 yıl 36 ay 43 gün hapis cezası daha almış olması nedeniyle neticeten 24 yıl 46 ay 43 gün hapis cezasının infazı tutukluluk tarihi olan 24/01/2007'den itibaren başlamıştır.

Hükümlünün, denetimli serbestlik hakkı 19/02/2022 tarihinde doğmuş olmasına rağmen, denetimli serbestlikten yararlandırılmamıştır.

Adı geçen hükümlü hakkında 19/01/2023 ve 13/07/2023 tarihlerinde yapılan değerlendirmelerde koşullu salıverilmesine uygun olmadığına karar verilmiş, şartlı tahliyesi 15/11/2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Bu süreçte 2015 yılından itibaren hükümlünün 5 kez açık ceza infaz kurumuna ayrılma talebi, 2 kez de denetimli serbestlik talebi uygun görülmemiştir.

Bu kapsamda, 7456 sayılı Kanun ile yapılan infaza ilişkin düzenlemelerden istifade etmesi söz konusu değildir. 5275 sayılı Kanunun genel hükümlerine göre cezası infaz edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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