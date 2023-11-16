Asgari ücret Tespit komisyonunda bir ilk yaşanacak

Asgari ücrete 2024 yılında yapılacak zam için geri sayım başladı.

Geçen yıl ilk toplantısını 7 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu yıl da aynı tarihlerde toplanması bekleniyor.

Masada garson, pompacı, berber, kasap gibi farklı meslek kollarından işçiler de yer alacak.

Yaklaşık 18 milyon SSK'lının 6.6 milyonu asgari ücretli olup, artış işverenlerden Genel Sağlık Sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılardan evde tarhana yapan bayanlara, işsizlik sigortası alanlardan yurtiçi ve yurtdışı borçlanma yapanlara kadar birçok kişiyi etkiliyor.

4 İŞÇİ SÜRECE KATILACAK

İşçi, işveren, hükümetten beşer kişi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda bir ilk yaşanacak.

Önceki yıllarda toplantıya bir asgari ücretli davet eden Türk-İş bu yıl farklı meslek kollarında 4 asgari ücretliyi masaya oturtacak.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Komisyonda 5 kişilik Türkİş heyetinde bu yıl farklı mesleklerden asgari ücretli 4 işçi yer alacak.

Türk-İş yönetiminden bir sendikacı ile sendikalı olmayan garson, akaryakıt pompacısı, berber ve kasap gibi farklı mesleklerden 4 işçi kardeşimiz görüşmelerde milyonlarca asgari ücretliyi temsil edecek" dedi.

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret zammında henüz resmi bir açıklama yok, beklenti yüzde 40-50 aralığında olacağı yönünde.

HAZAL ATEŞ