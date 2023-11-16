2023 EUS tercih işlemleri başladı

2023 Eczacılık Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-EUS) tercih işlemleri, 16-21 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 16 Kasım 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 21 Kasım 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Yerleştirme işleminde, 2023-EUS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2023-EUS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI



2023-EUS Başvuru Kılavuzu

2023-EUS Tercih Bilgileri ve Tablolar

Başvuru Kılavuzu

Aday Başvuru Formu

Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu

Başvuru Merkezleri



Tercih Kılavuzu

Tablo-2