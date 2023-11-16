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Brent petrolün varil fiyatı 80,77 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80,77 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Kasım 2023 10:06, Son Güncelleme : 16 Kasım 2023 10:08
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Brent petrolün varil fiyatı 80,77 dolar

Dün 80,79 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,18 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,50 azalışla 80,77 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,25 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin zayıfladığına yönelik verilerin ve Çin ekonomisindeki resesyon endişelerinin etkisiyle düşmeye devam etti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA), çarşamba günü yayımladığı verilere göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 3 milyon 600 bin varil artarak 439 milyon 400 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 300 bin varil artacağı yönündeydi. ABD'de petrol talebine ilişkin öngörü sağlayan stoklarda artış olması petrol fiyatlarındaki düşüşü destekledi.

Buna ek olarak, ABD'de enflasyonun beklentilerden daha hızlı yavaşlamasının ardından, dün açıklanan verilere göre Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) de ekimde aylık yüzde 0,5 ile Nisan 2020'den bu yana en büyük düşüşünü kaydederken, yıllık yüzde 1,3 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, bankanın gelecek yıl haziran ayı itibarıyla faiz indirimlerine başlayacağına yönelik tahminlerin güç kazandığını aktardı.

Fed yetkililerinin açıklamaları yatırımcıların odağında bulunurken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyonda daha fazla yavaşlama olduğunu gösteren son ekonomik verilerin "cesaret verici" olduğunu vurguladı.

Çin'de resesyon beklentileri fiyatları baskılıyor

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı ve ikinci en büyük petrol tüketicisi Çin'de ev fiyatlarındaki düşüşün ekonomide olumsuz sinyallerin devam ettiğini göstermesi ülkede petrol talebinin de zayıflayacağı endişelerini artırdı.

Ancak, OPEC ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın son yayımladığı raporlarda, Çin ekonomisine ve petrol talebi görünümüne ilişkin olumlu tahminler söz konusu endişeleri azaltarak fiyatların daha fazla düşüşüne engel oldu.

Brent petrolde teknik olarak 81,33 ile 81,57 dolar aralığının direnç, 80,01 ile 79,59 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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