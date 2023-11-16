Dolar günü 28,67 TL'den tamamladı
Güne yatay seyirle başlayan dolar, günü 28,67 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Kasım 2023 17:39, Son Güncelleme : 16 Kasım 2023 17:48
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|28,6710
|28,6720
|28,6740
|28,6750
|Avro
|31,0600
|31,0610
|31,1450
|31,1460
|Sterlin
|35,5500
|35,6670
|35,5660
|35,6830
|İsviçre Frangı
|32,2400
|32,4020
|32,2440
|32,4060
|ANKARA
|ABD Doları
|28,6410
|28,7210
|28,6440
|28,7240
|Avro
|31,0200
|31,1000
|31,1050
|31,1850
|Sterlin
|35,5500
|35,7000
|35,5060
|35,7160