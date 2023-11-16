Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ üyesi tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Kasım 2023 10:55, Son Güncelleme : 16 Kasım 2023 10:50
Güvenlik güçlerince üç gün önce Enez ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde yurt dışına kaçmak isterlerken gözaltına alınan Z.T. ve M.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.