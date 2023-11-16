'Milli Banliyö Tren Seti' 2024'te kullanılmaya başlanacak

Fahiş fiyatla mücadelede yeni dönem: Cezalar daha da artacak
Fahiş fiyatla mücadelede yeni dönem: Cezalar daha da artacak
İYİ Parti'li milletvekili partisinden istifa etti
İYİ Parti'li milletvekili partisinden istifa etti
Liselere 'Tıp bilimine giriş' dersi geliyor
Liselere 'Tıp bilimine giriş' dersi geliyor
İŞKUR'a yapılan kurum dışı atamalara tepki
İŞKUR'a yapılan kurum dışı atamalara tepki
TCMB: Enflasyonla kararlı mücadelemizi sürdürüyoruz
TCMB: Enflasyonla kararlı mücadelemizi sürdürüyoruz
Konut satışlarında sert düşüş
Konut satışlarında sert düşüş
Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadesi ortaya çıktı!
Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadesi ortaya çıktı!
Yeni müfredat hazırlanıyor...81 ilden öğretmen görüşleri alındı!
Yeni müfredat hazırlanıyor...81 ilden öğretmen görüşleri alındı!
Adalet Bakanlığı'ndan Ogün Samast açıklaması
Adalet Bakanlığı'ndan Ogün Samast açıklaması
Sahte belgelerle ev ve araba satışı yapan suç örgütüne operasyon
Sahte belgelerle ev ve araba satışı yapan suç örgütüne operasyon
Motorine zam geldi
Motorine zam geldi
Tapuda işlemler 'gerçek'ten olsun
Tapuda işlemler 'gerçek'ten olsun
Kasım indirimleri mercek altında
Kasım indirimleri mercek altında
AK Parti'de İstanbul için ince hesap: İlçeler tek tek analiz ediliyor
AK Parti'de İstanbul için ince hesap: İlçeler tek tek analiz ediliyor
Dilan Polat yatırımcısı da zarar gördü
Dilan Polat yatırımcısı da zarar gördü
Gazeteci Elif Akkuş tahliye edildi
Gazeteci Elif Akkuş tahliye edildi
Erdoğan'dan Gazze paylaşımı
Erdoğan'dan Gazze paylaşımı
Trabzon'da, doktor evinin bahçesinde ölü bulundu
Trabzon'da, doktor evinin bahçesinde ölü bulundu
YÖK ve İçişleri Bakanlığı arasında uluslararası öğrenciler için iş birliği protokolü
YÖK ve İçişleri Bakanlığı arasında uluslararası öğrenciler için iş birliği protokolü
Hrant Dink'in katili Ogün Samast tahliye oldu
Hrant Dink'in katili Ogün Samast tahliye oldu
Tapuda yeni dönem: 2024 sonunda tapu işlemleri kolaylaşacak
Tapuda yeni dönem: 2024 sonunda tapu işlemleri kolaylaşacak
Hepsiburada, Trendyol ve Amazon Türkiye'ye rekabet soruşturması
Hepsiburada, Trendyol ve Amazon Türkiye'ye rekabet soruşturması
Karadeniz Teknik Üniversitesine 56 akademisyen alınacak
Karadeniz Teknik Üniversitesine 56 akademisyen alınacak
Ocakta memur maaşlarındaki artış ne kadar olacak?
Ocakta memur maaşlarındaki artış ne kadar olacak?
Kiracı olduğu evi günlük kiraya verene 100 bin lira ceza
Kiracı olduğu evi günlük kiraya verene 100 bin lira ceza
Öğretmene 112 ihbarıyla akılalmaz 'taciz' kumpası
Öğretmene 112 ihbarıyla akılalmaz 'taciz' kumpası
Bakan Koca: Gazze'deki bazı hastalar Türkiye'ye getirilecek
Bakan Koca: Gazze'deki bazı hastalar Türkiye'ye getirilecek
Erdoğan'dan AYM ile Yargıtay arasındaki ihtilafa dair yeni açıklama
Erdoğan'dan AYM ile Yargıtay arasındaki ihtilafa dair yeni açıklama
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: En temel ilkemiz enflasyona ezdirmemek
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: En temel ilkemiz enflasyona ezdirmemek
MEB, LGS'ye yönelik örnek soruları yayımladı
MEB, LGS'ye yönelik örnek soruları yayımladı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

'Milli Banliyö Tren Seti' 2024'te kullanılmaya başlanacak

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ'nin yapımını sürdürdüğü setlerden öncelikle Gaziray Projesi'nde yararlanılması planlanıyor- Kurumun tasarım, sertifikasyon ve imalat süreçlerini yaptığı "yeni nesil milli yük vagonları"nın da dış pazarlardaki payının artırılmasına yönelik çalışmalar yoğunlaştırılacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Kasım 2023 11:06, Son Güncelleme : 16 Kasım 2023 11:08
Yazdır
'Milli Banliyö Tren Seti' 2024'te kullanılmaya başlanacak

- Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) tarafından tasarım ve prototip çalışmaları devam eden "Milli Banliyö Tren Seti"nin gelecek yıl tamamlanması ve ilk setlerin Gaziray Projesi'nde kullanılması planlanıyor.

AA muhabirinin 2024 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, Milli Hızlı Tren Projesi'nin yanı sıra 2021'de tasarım ve prototip çalışmalarına başlanılan Milli Banliyö Tren Seti Projesi'nin 2024'te tamamlanması hedefleniyor.

TÜRASAŞ tarafından ithalatın azaltılarak yurt içi banliyö araç ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanması, araçların tek tip üretilerek bakım ve onarım kolaylığı elde edilmesi, ihracatla Türkiye ekonomisine katkı sağlanması için söz konusu proje başlatılmıştı.

Şirket, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından "Gaziray Banliyö Hattı ve Hafif Raylı Taşımacılık Projesi" için açılan tasarım, temin ve montaj ihalesini kazanarak, sözleşme imzalamıştı. Bu kapsamda, üretim çalışmaları süren 4 araçlık tren setinin gelecek yıl tamamlanması planlanıyor.

Maksimum işletme hızı saatte 90 kilometre olacak trenin tasarım hızı 120 kilometreye ulaşacak. Güvenli, ergonomik, rahat ve etkin şekilde tasarımı ve üretimi planlanan araçla şehir içi yolcu taşımacılığında Türkiye'nin ihtiyacı karşılanabilecek. Başta Tren Kontrol ve İzleme Sistemi (TCMS) ve Cer Sistemi olmak üzere yerli ve milli olarak geliştirilecek kritik ekipmanlar Türkiye'ye de katma değer kazandıracak. İlk tren setlerinin Gaziray Projesi'nde kullanılması hedefleniyor.

- Elektrikli lokomotif ve yük treni çalışmaları sürüyor

Ayrıca, TÜRASAŞ tarafından geliştirilen milli elektrikli lokomotifin tasarım ve prototip çalışmaları da sürüyor. TÜRASAŞ bünyesinde yabancı firma lisansıyla elektrikli ve dizel lokomotif üretilirken bu projelerden elde edilen tecrübe milli elektrikli lokomotif üretiminde kullanılacak.

Kurum tarafından tasarım, sertifikasyon ve imalat süreçleri tamamlanan yeni nesil milli yük vagonlarının dış pazarlardaki payının artırılmasına yönelik çalışmalar da gelecek yıl yoğunlaştırılacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber