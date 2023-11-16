Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Kasım 2023 11:20, Son Güncelleme : 16 Kasım 2023 11:13
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan E.C'yi kent merkezinde yakaladı.
Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgütün okullarında görev yapan eski öğretmen E.C, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.