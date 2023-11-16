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Dışişleri: İsrailli yetkililerin hukuktan söz etmeye hakları yoktur

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Filistin halkına karşı uyguladıkları zulüm ve katliamlarla tarihin kara sayfalarına girmiş İsrailli yetkililerin hukuktan söz etmeye hakları yoktur" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Kasım 2023 12:36, Son Güncelleme : 16 Kasım 2023 12:37
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Dışişleri: İsrailli yetkililerin hukuktan söz etmeye hakları yoktur

Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözlerinden dolayı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Filistin halkına karşı uyguladıkları zulüm ve katliamlarla tarihin kara sayfalarına girmiş İsrailli yetkililerin hukuktan söz etmeye hakları yoktur. Gerçeklerin dile getirilmesinden rahatsız olan Benjamin Netanyahu'nun ve Eli Cohen'in, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkındaki asılsız iftiraları, kendi suçlarını örtemeyecektir. Meşruiyetlerini insanlık vicdanlarında çoktan yitirmiş olan İsrailli yetkililer, tüm dünyanın gözü önünde hastaneleri bombalayarak, kadınları ve çocukları öldürerek işledikleri suçları örtbas edemeyecekler ve dikkatleri başka yöne çekemeyeceklerdir. Dünya kamuoyunda derin infial uyandıran bu insanlık suçlarının azmettiricileri ve failleri er ya da geç yargılanacaklardır. Türkiye, Gazze'deki katliama karşı çıkmayı ve Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi sürdürecektir" denildi.

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