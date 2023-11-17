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Metin Uca hayatını kaybetti

Tiyatrocu, yazar ve sunucu Metin Uca, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Kasım 2023 06:30, Son Güncelleme : 17 Kasım 2023 07:36
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Metin Uca hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde araç kullanırken yaşadığı rahatsızlık sonrası trafik kazası geçiren gazeteci, sunucu ve tiyatrocu Metin Uca'nın şah damarlarının tıkalı olduğu ortaya çıkmıştı. Dün taburcu olması beklenirken aniden entübe edilen Metin Uca, saat 01.30 sularında hayatını kaybetti.

Ünlü sunucunun ölüm haberini menajeri Kübra Kalem Baykara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Metin Uca kimdir?

Metin Uca, 13 Kasım 1961 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Hakkarili ve Kürt asıllı, annesi Söğüt, Bilecikli.

Kimya mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve tiyatro eğitimleri alan Uca, 1987 yılında kazandığı Anadolu Ajansı sınavıyla muhabirliğe başladı.

1989 yılında TRT'ye geçen Metin Uca, daha sonra Kanal D, Show TV, Atv ve Star TV gibi kuruluşlarda muhabirlik, programcılık yaptı.

CHP içinde etkin olarak siyasetle uğraştı. 1999 yılından sonra "Günaydın Türkiye" adlı sabah haberleri programı ve 2002 yılında yayımlanmaya başlayan "Passaparola" adlı yarışmayla tanındı.

Tek kişilik gösterilere de çıkan ve seslendirme çalışmaları yapan sanatçı, 2004 yılından bu yana bir kitap üzerinde çalışıyordu.

2010-2011 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Passaparola adlı programın sunuculuğunu yaptı. Yarışma 9 sene yayımlandı ve 740. bölümü ile ekranlara veda etti.

3 Şubat 2022 tarihinde, İstanbul havalimanında "Halkı kin ve düşmanlığa sevk etme" suçundan gözaltına alındı.

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