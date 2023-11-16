Fahiş fiyatla mücadelede yeni dönem: Cezalar daha da artacak

Ticaret Bakanlığı fahiş fiyatla mücadeleye devam ediyor. Denetimler aralıksız sürüyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, piyasanın tabii işleyişini bozan uygulamalara hükümetçe müsamaha edilmeyeceğini belirterek, "2023 yılında uygulanan idari para cezalarının toplamı 710 milyon TL'ye ulaşmıştır" dedi.

"Cezalar katmerli şekilde artırılacak"

Bakanlık, fahiş fiyat ve stokçulukla mücadelede için yeni bir dönem hazırlığında..

Bolat, ilerleyen zamanda çıkacak torba yasada bu konudaki cezaların daha da artırılacağını vurguladı.

Düzenleme yeni yılda hayata geçecek

Fahiş fiyat artışının yapıldığı işletmelere sadece ceza verilmeyecek. İşletmelerin belirli süre kapatılması da mümkün olacak.

Düzenlemenin yeni yılla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

Haber: Ebru Kurt Oruk