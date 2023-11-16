İsrail ordusu Mavi Marmara şehitlerini simgeleyen anıtı yok etti
İsrail ordusu, Gazze'de Mavi Marmara şehitlerini simgeleyen anıtı yok etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Kasım 2023 13:29, Son Güncelleme : 16 Kasım 2023 13:32
Konuya ilişkin gazeteci Ragıp Soylu sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım:
İsrail ordusu, Gazze'de Mavi Marmara şehitlerini simgeleyen anıtı yok etti.
Ordu sözcüsü, bölgede görev yapan askerlerin 2010'da Mavi Marmara operasyonunda savaştığını ve buradaki anıtı yıktığını açıkladı