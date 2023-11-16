Cevdet Yılmaz: 100 milyar dolar turizm hedefimiz var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ATO Congresium'da düzenlenen, "TravelExpo Ankara 6. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı"nın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı'nda ikinci büyük ekonomi merkezi olarak Ankara'nın öncü rol oynayacağına inandığını söyledi.

Turizmin farklı kültürleri tanımaya, yeni yerler görmeye ve diğer yaşam tarzlarıyla tanışmaya olanak tanıyan bir alan olduğunu belirten Yılmaz, turizmin kendi içinde sağladığı ekonomik değere ilave yeni ilişkilerin gelişmesine ve çeşitli alanlarda işbirliklerine kapı açtığını dile getirdi.

Turizmin toplumlararası ilişkileri geliştiren bir sektör olduğunu da aktaran Yılmaz, son yıllarda özellikle ulaşım ve teknolojide yaşanan dönüşümlerin sektörü ve tüketicilerin taleplerini önemli ölçüde etkilediğini, turizm sektörünün dünya ekonomisinde en hızlı gelişen ve genişleyen alanlardan biri haline geldiğini ifade etti.

Türkiye'nin makro politika açısından da turizmin kilit konumda olduğuna işaret eden Yılmaz, "12. Kalkınma Planı'mızı Meclis'imiz kabul etti. Oradaki amacımız cari açığımızı sıfır seviyelerine doğru yaklaştırmak. Burada turizmin çok önemli katkısı olacak." diye konuştu.

"Ülkemize gelen yabancı turist sayısı son 20 yılda 3,4 kat artmış durumda"

Yılmaz, seyahat sektöründe 2033 beklentilerine bakıldığında dünyada 15,5 trilyon dolarlık bir büyüklükten bahsedildiğini, turizmin 2033'e kadar dünya çapında 430 milyon kişiye daha istihdam sağlayacağının tahmin edildiğini belirterek, bu pastadan Türkiye'nin daha fazla pay almasını amaçladıklarını vurguladı.

Turizmi sadece "kum, deniz, güneş"ten ibaret görmediklerini anlatan Yılmaz, bunların yanına kültür, doğa, tarih, sağlık, termal, kış turizmi, kongre ve ekoturizm gibi alanlarla da turizmi çeşitlendirdiklerini dile getirdi.

Küresel salgına rağmen turizmde salgın öncesinin üzerine çıkan bir performans sergilediklerine işaret eden Yılmaz, "Ülkemize gelen yabancı turist sayısı son 20 yılda 3,4 kat artmış durumda. 2022 yılında 51,4 milyon kişiye ulaştık. Yani 50 milyon sınırını aştık." ifadesini kullandı.

Yılmaz, insan kaynağı konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortak çalışmaları olduğunu belirterek, turizm meslek liselerindeki öğrencilerin 3 dil konuşmaya başladığını söyledi.

Turizmde iyiye gidişin katma değer artışı açısından da kendini gösterdiğine dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti:

"2017 sonunda kişi başı gecelik getiri turizmde sadece 65 dolarmış, bunun 2022 yılında 89 dolara çıktığını görüyoruz. 2023 yılında ise 100 dolara ulaşmış durumda. Bu şu anlama geliyor, 2017'den 2023'e çok kısa bir sürede gecelik kişi başı gelir dolar bazında yüzde 55 artmış. Bunun anlamı şu, Türkiye artık çok daha katma değeri yüksek bir turizm sektörüne sahip. İnşallah daha da yukarıdaki rakamları görürüz. Seyahat acentesi sayımız 14 bin 500'e ulaştı."

"Geçen yıl Ankara'da 3,5 milyon ziyaretçi konakladı"

Cevdet Yılmaz, Başkent Ankara'nın doğa turizmi, kültür, tarih ve inanç turizmi ile termal ve sağlık turizmi alanlarında turizm çeşitliliği potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Kuş cennetiyle meşhur Nallıhan, kırsal turizmde marka ilçeler Beypazarı, Çubuk ve Ayaş, termal turizmde Haymana ve Kızılcahamam, kış turizminde Elmadağ'ın Ankara'nın zenginlikleri olduğunu vurgulayan Yılmaz, geçen yıl Ankara'da 3,5 milyon ziyaretçinin konakladığını, 8 milyon kişinin de müzeleri gezdiğini dile getirdi.

Turizmde yeni bir döneme girildiğine işaret eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Geleceğe ilişkin iddialı hedeflerimiz var. 2028'de 70 milyon turisti aşan bir turizm sektörü diyoruz. 2030'lara doğru giderken 100 milyar dolar turizm hedefimiz var. Çok önemli, iddialı bir hedef ama bu yıl 55 milyar dolarları bulduysak, katma değeri de giderek artan bir turizm sektörü oluşturuyorsak neden olmasın. Bu iddialı hedefleri de inşallah Bakanlığımız, sektör bütün paydaşlarla gerçekleştirme gayreti içinde olacağız. Bu çerçevede Türkiye'nin bütün potansiyelini harekete geçirmek durumundayız."

Konuşmaların ardından ATO Başkanı Gürsel Baran, Yılmaz'a ATO'nun Yüzüncü Yıl Hatırası ile tablo hediye etti. Daha sonra protokol üyeleri, kurdele keserek fuarın açılışını yaptı.

Açılışın ardından Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ve Baran stantları gezdi.