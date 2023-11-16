Emlak vergisinde son gün 30 Kasım

2023 yılı emlak vergi ve çevre temizlik vergisinin 2. taksit ödemeleri hakkında bilgiler veren Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Bina ve arazi vergisi, mükelleflerin yazılı beyanı üzerine ilgili belediye tarafından tarh ve tahakkuk ettirilir. Emlak vergisi birinci taksiti Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, ikinci taksiti Kasım ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenebilmektedir. Emlak vergileri, gayrimenkulün kayıtlı olduğu ilgili belediyeye ödenmektedir. Ayrıca birçok belediye internet üzerinden ödeme alabildiği gibi, bazı belediyeler için vergi ödemeleri e-devlet üzerinden de yapılabilmektedir. Emlak vergisinin zamanında ödenmemesi durumunda, geciken taksit tutarı için ödemenin geciktiği her ay ve kesri için yüzde 2,5 gecikme zammı uygulanmaktadır" dedi.

EYT'den emekli olanlar dikkat

Özellikle son dönemde EYT ile emekli olan 1.6 milyon vatandaşın muafiyet durumlarını da araştırması gerektiğini ifade eden Özelmacıklı, "Türkiye'de brüt yüzölçümü 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olan veya tek meskenin intifa hakkına sahip bulunan emekliler için emlak vergisi muafiyet bulunuyor. Bu hüküm, tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanıyor" şeklinde konuştu.

Emlak vergisi bildirimi

Vergi değerini değiştiren sebeplerin bulunması durumunda emlak vergisi bildiriminin verilmesi gerektiğini de ifade eden Özelmacıklı, "Yeni inşa edilen binalar için, inşaatın sona erdiği veya inşaatın sona ermesinden evvel kısmen kullanılmaya başlanmış ise her kısmın kullanılmasına başlandığı bütçe yılı içerisinde emlakın bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye verilir. Ayrıca vergi değerini değiştiren sebeplerin doğması halinde, değişikliğin meydana geldiği bütçe yılı içerisinde de verilmesi gerekmektedir. Ayrıca taşınmaz maliklerinde değişiklik olduğunda da bildirimin yapılması gerekiyor" dedi.

Vergi oranları

Özelmacıklı, "Emlak vergilerinde bina vergisinin oranı meskenlerde binde 1, diğer binalarda binde 2, arazide binde 1 ve arsalarda binde 3'tür. Bina, arsa ve arazilere ilişkin vergi oranları büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yüzde 100 artırımlı uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Yeni inşa edilen bina veya binaların vergisi, arsasının (veya arsa payının) vergisinden az olamaz. Bu hüküm binaların inşalarının sona erdiği yılı takip eden bütçe yılından itibaren dört yıl uygulanır" dedi.

Yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 oldu

Emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi 2024 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranının yüzde 58,46 olarak gerçekleştiği belirten Özelmacıklı, "2024 yılına ait emlak vergisine esas değerler, yeniden değerleme nispetinin yarısı oranında yani yüzde 29,23 arttırılacak" ifadelerini kullandı.