Ehliyet almanın maliyeti 20 bin lirayı aşacak

Akaryakıt ücretleri, eğitmen giderleri ve araç bakım maliyetleri sürücü kurslarını zorluyor.

Ehliyet alma maliyetinin ocak ayından sonra 2 katına çıkması bekleniyor.

Ehliyet almak isteyen sürücü adayları sürücü kurslarına ortalama 7 bin 500 tl ödüyor. Bu fiyat, ehliyet harcıyla beraber 10 bin lirayı bulurken 2024 yılında bu ücretin 20 bin lirayı aşması bekleniyor.

Sürücü kursu sahibi Ali Toz, ehliyet almanın daha da zorlaşacağını dile getirdi. Toz, "Bu sene ehliyet kart parası alınırken yatırılan para 3 bin 260 lira." dedi.

Toz, kursların gelecek sene 20 bin liranın üzerine çıkacağını dile getirdi.

İLLERE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR

Ehliyet kurslarının ücretleri, valilik, Milli Eğitim Müdürlüğü ve sürücü kursları tarafından belirleniyor.

Kurs ücretleri illere göre farklılık gösterebiliyor.

Yeni yılda A sınıfı sürücü belgesi harcı 1308 liraya yükselecek. Bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 3 bin 945 lira olarak uygulanacak.

Haber: Sena Gürbıyık