İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun "Partiyi Ekrem'e bırakmayın" sözlerine cevap

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) "İstanbul Yenileniyor" platformunun çalışmaları kapsamında, Bakırköy'deki İş Bankası Mensupları Sitesi İncirli parselinde yıkım gerçekleştirildi.

Kentsel dönüşüme giren Bakırköy'deki yıkımın yapılacağı alanda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da, kentsel dönüşümün en etkin bir şekilde yürütülmesi noktasında çabalarının devam ettiğini söyledi.

Yıkılan yapının, 1960'lı yıllarda o dönemin belki de en üstün mühendislik hizmetlerini almış yapılarından biri olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Ama sizler de izliyorsunuz ki yapı ömrünü tamamlamış. Kolon kesitleri, kiriş kesitleri bugünün deprem yönetmeliğine uzaktan yakından alakası olmayan boyutlarda. Tabii ülkemizde her daim kendini yenileyen mühendislik hizmetleri var. Bazen yaşanan depremler ve depremin ortaya koyduğu karakterler, bilimin ortaya koyduğu birtakım gelişmelerle yönetmelikler değişiyor ve bugün bambaşka bir yapı güvenliği söz konusu." dedi.

İmamoğlu daha sonra bir gazetecinin, "Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'CHP'yi İmamoğlu'na kaptırmayın, direnin, partiyi ANAP'laştırmak istiyor.' dediği iddialarını sorması üzerine şunları kaydetti:

"Bu basın kupürünü, basın özetlerinde gördüm. Öncelikle benim çok referans aldığım bir gazete değil. İkincisi yani düşünün ki niye referans alınamaz. Aramızdaki ilişkiyi baba-oğul ilişkisi diye tarifleyen sayın önceki dönem Genel Başkanımızın, CHP'nin en önemli tarihi kurultayında kurultay başkanı teklifini yaparak beni davet eden sayın Genel Başkanımızın böylesi bir şey söylediğini düşünebilir misiniz? Ben mümkün bile görmüyorum... O bakımdan, bu tür basın kupürleri üzerinden, yayınlar üzerinden, mesnetsiz, kaynaksız haberler vesaireler, bu haberlerle bizim aramızı bozamazlar. Kaldı ki ben CHP'nin 15 yıllık üyesiyim. Artı ilçe başkanlığını yapmış, ilçe belediye başkanlığını kazanmış, iki kez de İBB'nin ardı ardına seçimini kazanmış, tabiri caizse biraz ukalaca olacak ama seçim kaybetmemiş üyesiyim. Onun için CHP'liliğimi kimse tartışmaya açamaz."

İmamoğlu'nun konuşmasının ardından sitenin İncirli parselinde iş makineleri tarafından yıkım yapıldı.