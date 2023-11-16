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Bakan Kacır'dan AB'ye Gümrük Birliği ve vize serbestisi mesajı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gümrük Birliği güncellemesinin hem Türkiye'ye hem Avrupa Birliği'ne (AB) fayda sağlayacağını belirterek, vize serbestisi konusunda da Türkiye'nin daha adil bir yaklaşıma muhatap olması gerektiğini söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Kasım 2023 16:15, Son Güncelleme : 16 Kasım 2023 16:15
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Bakan Kacır'dan AB'ye Gümrük Birliği ve vize serbestisi mesajı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki temasları çerçevesinde AB Komisyonu'nun Yenilik, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten Sorumlu Üyesi Iliana Ivanova, Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton ile bir araya geldi. Görüşmelerinin ardından açıklamalarda bulunan Kacır, Ivanova ile Türkiye'nin AR-GE ve inovasyon alanlarında AB ile yürüttüğü işbirliği programlarını ele aldıklarını belirtti. Bakan Kacır, "Ufuk Avrupa programında Türkiye çok önemli bir paydaş olarak rol üstleniyor. Ufuk 2020 programının da ötesinde bir başarıyı Ufuk Avrupa'da halihazırda Türkiye araştırma ve yenilik ekosistemi elde etmiş oldu. Türk araştırmacılarımız, firmalarımız, girişimcilerimiz Ufuk Avrupa'da 3 yıl içerisinde, Ufuk 2020'de 7 yılda elde ettiklerine yakın bir netice sağladı" dedi.

AB ile Türkiye'de Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısı yapılacak

Bakan Kacır, Iliana Ivanova ile yakın zamanda yüksek düzeyli diyalog mekanizmasının bir sonraki toplantısını Türkiye'de gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtti. Yapılacak toplantıda özellikle yüksek teknoloji alanlarında Türkiye-AB işbirliklerini güçlendirmeye yönelik ekosistem paydaşlarını bir araya getireceklerini anlatan Kacır, "Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin Avrupa'nın parlayan bir teknoloji ülkesi, araştırma, geliştirme ve yenilik ülkesi olmasını sağlayacak adımlar atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır, AB'nin her geçen gün Türkiye'nin Avrupa'ya ve AB'ye kattığı değeri daha güçlü şekilde fark ettiğini ve hissettiğini kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye her ne kadar henüz AB üyesi olmasa da Avrupa'nın tabii bir üyesi ve Avrupa ailesinin önemli bir parçası. Türkiye ve AB arasında halihazırda toplam 200 milyar dolara yakın yıllık dış ticareti var. 100 milyar dolara yakın ihracatımızı AB'ye gerçekleştiriyoruz, ki toplam ihracatımız içerisinde Avrupa'ya ihracat yüzde 41 düzeyinde. AB bizim için önemli ama biz de AB için çok önemliyiz" diye konuştu.

Türkiye, AB değer zincirinin vazgeçilmez parçası

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, "Bütün bu çalışmalar aslında içinde bulunduğumuz konjonktürde Türkiye'nin Avrupa'ya kattığı değerin fark edilmesi sayesinde hızlanıyor. Türkiye, kritik teknoloji alanlarında çok muazzam bir etkinlik elde etti. İnsan kaynağıyla, teknolojik altyapısıyla, girişimci ekosistemiyle, sanayi üretim kabiliyetleriyle Türkiye, AB değer zincirinin vazgeçilmez bir parçası" şeklinde konuştu.

AB Komisyonu Üyesi Varhelyi ile Gümrük Birliği yenilenme sürecini ve vize serbestisi sürecini de konuştuğuna işaret eden Kacır, "Bu iki konuda özellikle önümüzdeki ay AB Zirvesi'nde olumlu bir perspektifin oluşmasını bekliyoruz" dedi.

AB'ye Gümrük Birliği ve vize serbestisi çağrısında bulunan Kacır, "Nasıl ürünlerin serbest hareketini konuşuyorsak mutlaka bu ürünleri taşıyan araçların, bu araçları kullanan insanların serbest hareketini de mümkün kılabilmemiz lazım. Türkiye'nin Gümrük Birliği'ne ilişkin karar süreçlerinde aktif olarak rol almasını sağlayabilmemiz lazım. Bütün dijital alanları kapsayacak şekilde önümüzdeki dönemde Gümrük Birliği'nde önemli adımlar atmamız lazım. AB nihayetinde bu alanlarda başka bölgelerle ve ülkelerle rekabet etmektedir ve Türkiye halihazırda AB değer zincirinde oynadığı rolle bu rekabette AB'ye önemli güç katmaktadır. Gümrük Birliği revizyonu hem Türkiye'ye hem AB'ye bu anlamda kazanç getirecektir" şeklinde konuştu.

Kacır, vize serbestisi konusuna da değinerek, "Vize serbestisi de artık milletimizin önemli bir beklentisidir. Bu konuda Türkiye'nin daha adil bir yaklaşıma muhatap olması gerekir. Bunu da AB'deki paydaşlarımızdan bekliyoruz" dedi.

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