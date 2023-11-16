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Çalıştığı kargodaki cep telefonlarını satıp, sevgilisine otomobil aldı

Adana'da, teknoloji mağazasına teslim etmesi gereken 850 bin lira değerindeki 33 cep telefonunu satıp, parasıyla sevgilisi İ.G.'ye (19) otomobil alan kargo çalışanı Azim G. (21), güvenlik kameralarından tespit edilip, yakalandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Kasım 2023 16:40, Son Güncelleme : 16 Kasım 2023 16:48
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Kentteki bir kargo şirketinin çalışanı Azim G., alışveriş merkezindeki teknoloji mağazasına teslim etmesi gereken 850 bin lira değerindeki 33 cep telefonu bulunan koliyi çaldı. Şüpheli, telefonları satıp elde ettiği paranın 400 bin lirasıyla da sevgilisi İ.G.'ye otomobil satın aldı.

Durumu fark eden mağaza müdürü, polise ihbarda bulundu. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasında, şüphelinin cep telefonlarının bulunduğu koliyi alışveriş merkezinden çıkardığı anlar güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi.

'HABERİM YOKTU'

Polis, şüphelinin Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi'ndeki apartman dairesine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgusunda cep telefonlarını çalmadığını öne süren Azim G., evdeki aramada çalıntı 5 cep telefonu ele geçirilince, suçunu itiraf etti.

İfadesine başvurulan İ.G. ise "Hırsızlıktan haberim yoktu. Otomobili hediye ettiğini sandım" dedi

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Azim G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelinin satın aldığı otomobile ise tedbir kararı uygulandı.

KOCAELİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA: 14 KİŞİ ETKİLENDİ

Kocaeli Valiliği, kargo firmasında yaşanan kimyasal sızıntı olayıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. 14 kişinin kimyasal sızıntıdan etkilendiğinin ifade edildiği açıklamada, "16 Kasım günü saat 11.45 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine Darıca ilçemizde faaliyet yürüten bir kargo firmasına ait iş yerinde zehirlenme ihbarı yapılması üzerine Valimiz Seddar Yavuz'un talimatlarıyla bölgeye ambulans, itfaiye, AFAD ve güvenlik birimleri yönlendirilerek çevre güvenliği dahil gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır. İlk belirlemelere göre taşınmak üzere bir firmadan teslim edildiği anlaşılan ve içinde kimyasal madde bulunan malzemenin nakliyesi sırasında sızıntı meydana gelmesinden kaynaklı geçici zehirlenme olayının yaşandığı tespit edilmiştir. Olaydan etkilenen 14 firma çalışanının genel durumları iyi olmakla birlikte, 4'ünün hastanelerde takipleri devam etmektedir. Bahse konu madde ise 110 ekiplerine bağlı kimyasal olaylara müdahale ekibince olay yerinden güvenli bir şekilde alınarak gerekli incelemelere başlanılmıştır. Olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatılmıştır" denildi.

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