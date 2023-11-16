Eskişehir'de öğretim üyesine taciz soruşturması
Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü, üniversitede bir öğretim üyesinin öğrencisine sözlü tacizde bulunduğu iddiası üzerine soruşturma başlatıldığını açıkladı. Rektörlük, öğretim üyesinin açığa alındığını da bildirdi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Kasım 2023 17:29, Son Güncelleme : 16 Kasım 2023 21:08
Anadolu Üniversitesi, basında yer alan taciz iddialarıyla alakalı basın açıklaması yaptı.
Anadolu Üniversitesi, bir öğretim görevlisinin öğrenciyi yönelik sözlü taciz ettiği iddialara ilişkin yayımladığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
"Üniversitemizde bir öğretim üyesinin bir öğrenciye sözlü taciz ettiği iddiaları ile ilgili şikayet tarafımıza ulaştıktan sonra aynı gün ivedilikle soruşturma başlatılmış olup, ilgili öğretim üyesi açığa alınmıştır. Öğretim üyesi hakkındaki soruşturma Üniversitemiz tarafından titizlikle yürütülmekte ve süreç üniversite yönetimimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir."