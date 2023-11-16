Sürücüler dikkat! Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü trafiğe kapatıldı

Bölgede sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışın ardından otoyolun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli çıkışından yaklaşık 1 kilometre sonra yol kenarında ufak çapta akmalar meydana geldi.

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