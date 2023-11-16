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Şifa Hastanesi'nde su ve yiyecek yok, insanlar ölümle karşı karşıya

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail'in kuşattığı Şifa Hastanesi'nde 7 binden fazla yerinden edilmiş kişi, hasta ve sağlık personelinin su ve yiyecek eksikliği nedeniyle ölümle karşı karşıya olduğunu duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Kasım 2023 22:12, Son Güncelleme : 16 Kasım 2023 22:22
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Hükümete bağlı medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Şifa Hastanesi'ndeki duruma ilişkin bilgi verdi.

Şifa Hastanesi'nde su, yiyecek veya çocuklar için sütün bulunmadığı aktarılan açıklamada, "650 hasta ve yerinden edilmiş yaklaşık 7 bin kişinin barındığı Şifa Hastanesi'nde su veya yiyecek yok." ifadesi kullandı.

- "Şifa Hastanesi'ndeki durum çok tehlikeli"

İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi'ndeki tüm araçları kullanılmaz hale getirdiği, sağlık personeli ile hastaların çıkışını engellediği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şifa Hastanesi'ndeki sağlık personeli, hastalar ve yerinden edilmiş insanlar, su ve yiyecek gibi yaşamın temel gereksinimlerinden herhangi birinin bulunmaması nedeniyle ölümle mücadele ediyor. Şifa Hastanesi'ndeki durum çok tehlikeli. Hastanedekilerin kurtarılması için acil müdahale çağrısında bulunuyoruz."

Elektrik kesintisi ve kuvöz bulunmaması nedeniyle Şifa Hastanesi'ndeki çok sayıda prematüre bebeğin kaybedilebileceği uyarısında bulunuldu.

- Naaşlar bilinmeyen bir yere nakledildi

İsrail'in Şifa Hastanesi'ni askeri kışlaya çevirdiği belirtilen açıklamada, İsrail ordusunun, Şifa Hastanesi'nde kazı ve denetlemelerde bulunduğu, ölenlerin naaşlarının bilinmeyen bir yere nakledildiği ifade edildi.

Açıklamada, Şifa Hastanesi'nin İsrail ordusundan kurtarılması, askerlerin ve tankların uzaklaştırılması için uluslararası baskı çağrısında bulunuldu.

İsrail'in "Şifa Hastanesi'nde silah bulunduğu" hikayesinin yalan olduğu ve kimsenin buna inanmadığı belirtilen açıklamada, Şifa ve Gazze'deki diğer hastanelerin insani yardım kurumları olduğu; askeri operasyonların "oyun sahnesi" olarak kullanılmasına izin verilmeyeceği vurgulandı.

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