Trafik denetiminden kaçtı, araçta asılı kalan trafik polisi son anda kurtuldu

Olay, Milas ilçesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motorize trafik ekipleri, rutin kontroller esnasında 48 S 1410 plakalı minibüsü durdurdu. Araç sürücüsü evraklarını ekiplere vermemek için direndi. Kısa süreli tartışmanın yaşandığı esnada minibüs sürücüsü bir anda gaza basarak olay yerinden kaçmaya çalıştı. Minibüsün yan tarafında bulunan trafik polisi, asılı kaldığı araçla birlikte yaklaşık 4 metre sürüklendi. Şüpheli, olay yerinden hızla kaçarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan takip sonucunda minibüs, park edilmiş vaziyette bulundu. Şüpheli, aracını terk ederek kaçarken, ekipler şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Minibüste asılı kalarak sürüklenen polis memuru ise olaydan yara almadan kurtuldu. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.