İsrail, 7 Ekim'den bu yana 2 bin 760 Filistinliyi tutukladı
Filistinli Mahkumlar Derneği tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 2 bin 760'tan fazla Filistinlinin tutuklandığı duyuruldu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Kasım 2023 23:37, Son Güncelleme : 16 Kasım 2023 23:38
İsrail'in Gazze Şeridi'ne ve Batı Şeria'ya yönelik saldırıları sürüyor. Bir yandan Gazze Şeridi'nde birçok sivil yerleşim yeri, hastane ve camiyi vuran İsrail, bir yandan da Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki hastaneleri ve sivil yerleşim yerlerini kuşatarak baskınlar düzenliyor.
Filistinli Mahkumlar Derneği tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 2 bin 760'tan fazla Filistinlinin İsrail güçleri tarafından tutuklandığı belirtildi.