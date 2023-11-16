Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

Teklifin kabul edilen maddelerine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz Aile ve Gençlik Fonu kurulacak.

Fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısından olmak üzere beş kişiden oluşacak. Kurul kararları oy çokluğuyla alınacak. Bakan yardımcıları ilgili bakanlar tarafından görevlendirilecek.

Yönetim kurulu, fondan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemeye yetkili olacak.

Aile ve Gençlik Fonu'nun sekretarya hizmetleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak.

Fonun kaynakları, Türk Petrol Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet hissesinin ve Maden Kanunu çerçevesinde tahsil edilen devlet hakkının yüzde 20'sinden, kanun ve kararnamelerle kurulu bulunan ve kurulacak olan fonların gelirlerinden Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 10'una kadar aktarılacak tutarlardan, geri ödeme öngörülen projeler kapsamında geri ödemelerden oluşan tutarlardan, yurt içi ve yurt dışı kaynaklı her nevi nakdi bağış, yardım ve hibelerden, diğer gelirlerden oluşacak.

Türk Petrol Kanunu çerçevesinde tahsil edilen devlet hissesinin ve Maden Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet hakkının oranını sıfıra kadar indirmeye veya bu oranı iki katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Fonun giderlerini ise yönetim kurulu tarafından onaylanan projeler kapsamındaki teşvik, hibe, destek, kredi ile teminatlar için ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılan tutarlar, bunlardan kaynaklı hizmet bedeli ücret ve komisyonlar, fonun kaynaklarının yönetimi ve yönetim kurulu tarafından onaylanan projeler kapsamındaki giderler ile diğer operasyonel giderler oluşturacak.

Yönetim kurulu tarafından onaylanan projeler için harcama programı çerçevesinde ödenmek üzere fondan, yönetim kurulu kararı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına kaynak aktarılacak.

İlgili kurum ve kuruluşlara aktarılan kaynakların yararlanıcılara aktarılabilmesi ve doğabilecek geri ödemelerin alınabilmesi için bahse konu kurum ve kuruluşlar Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren ödeme hizmeti sağlayıcılar, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında faaliyet gösteren finansman şirketleri ile kredi garanti kurumlarıyla protokol yapabilecek.

- Görüşmelerden notlar

Teklif üzerindeki görüşmelerde grubu adına konuşan Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, son 20 yılda 2 milyonu aşkın çiftin boşandığını, ailenin temeline dinamit konulduğunu söyledi. Çalışkan, "Ahlaksız dizilerden geleceğimiz olan gençler etkileniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından fonlanan diziler, sadece ülkemizi değil bütün İslam aleminin aile yapısını tahrip ediyor." dedi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba ise hayat pahalılığı ve işsizlik nedeniyle gençlerin yuva kuramaz hale geldiğini savunarak, 150 bin liralık yardımın, evlilik giderlerini karşılamasının mümkün olmadığını ifade etti. Fakıbaba, "Hükümet aile yapısındaki çöküşü durdurmalı. Aile içi şiddet ve ekonomik zorluklarla ezilen kadını, gençleri, çocukları ve yaşlı nüfusu korumalı." diye konuştu.

MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu da aile kurumunun Türk milletinin varlığından rahatsız olanlar tarafından hedef alındığını belirterek, "Aile ve Gençlik Fonu Kanun Teklifi ile birey ve nesne temelli, cinsiyetsiz bir toplum oluşturmaya çalışarak aile kurumunu hedef alan bedhahlarla da mücadele için bir adım atılmaktadır." diye konuştu.

-"Bu bütçeyi neden bakanlıklarımıza aktarmıyorsunuz?"

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı da kanun teklifiyle kurulacak fona yönelik eleştirilerde bulundu. "Devlet kurumları çatısı altında, Bakanlıklarımız tarafından gençlerimize böyle bir desteğin verilmemesi için ne gibi bir yasal engel var?" sorusunu yönelten Sarı, şunları söyledi:

"Bir bakanlığın mevzuattan dolayı yapamadığını iddia ettiğiniz destekleri beş bakanlığın temsilcileriyle birlikte kuracağınız Fon Yönetim Kurulu nasıl yapacak? Bu bütçeyi neden bakanlıklarımıza aktarmıyorsunuz? İlgili bakanlıklarımız gençlerimize kredi değil de neden karşılıksız destek vermiyor? Yoksa kurulan bu Fonla yandaş vakıf ve derneklerle işbirliği yapacağınız yeni bir kaynak arayışı içerisinde misiniz?"

- "Kadın kırımı" tartışması

HEDEP Muş Milletvekili Sümeyye Boz'un "Evliliklere karşı değiliz ancak buradaki yaklaşımın kadınları aileye hapsetmekten öteye başka bir şey vadetmediğini düşünüyoruz." ifadeleri ile "Bir ayda 40 kadının ölmesi demek, bir kadın kırımını bize hatırlatıyor." ifadelerine AK Parti'li milletvekilleri tepki gösterdi.

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, "kadın kırımı" görmek isteyenlerin Birleşmiş Milletlerin, Uluslararası Af Örgütünün raporlarına bakmasını isteyerek, "Orada PKK'nın, YPG'nin 15 yaş altı kız ve erkek çocuklarını nasıl zorla silahlandırdığını, o kız çocuklarını intihar süsü verilmiş ölüme nasıl mahkum ettiklerini ve bugün 'kadın kırımı' diyenlerin çıkıp onları bir gün dahi kınayamadıklarını, o Kürt çocukların, Ezidi çocukların yanında olduklarını ifade edemediklerini buradan tutanaklara geçirmek istiyorum." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise, "Ben evli bir kadınım, hapsolmuş gibi bir halim yok farkındaysanız. Bu ülkede evli olup işini yapan, çalışan, aktif olarak toplum hayatında, sosyal hayatta ve iş hayatında bulunan binlerce, milyonlarca kadın var." diye konuştu.

- Yaş sınırı ve kredi miktarı Fon yönetimi tarafından belirlenecek

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkan Vekili Orhan Ateş, teklifin birinci bölümüyle ilgili milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Ateş, yasada herhangi bir yaş sınırı ve kredi miktarı belirtilmediğini, yaş sınırı ve kredi miktarının Fon yönetimi tarafından belirleneceğini kaydetti.

Kaynağın, yönetim kurulu kararıyla kamu kurum ve kuruluşlarına aktarım şeklinde olacağını dile getiren Ateş, herhangi bir vakıf ve derneğe aktarımın söz konusu olmadığını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların Fondan yararlanmayacağını dile getiren Ateş, Fona ilişkin mali verilerin en geç 6 aylık periyotlar itibarıyla kamuoyuyla paylaşılacağını, Fonun Sayıştay denetimine tabi olacağını bildirdi.

Teklifin 4 maddesinin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder birleşime ara verdi. Önder, komisyonun, aradan sonra yerini almaması nedeniyle birleşimi, 21 Kasım Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.