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İzmir'de düğünü kana bulayan zanlı tutuklandı

İzmir'in Menemen ilçesinde düğünde istediği şarkı çalmayınca 1 çocuğun ölümüne ve 7 kişinin de yaralanmasına sebep olan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2023 20:47, Son Güncelleme : 17 Kasım 2023 20:55
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İzmir'de düğünü kana bulayan zanlı tutuklandı

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kazımpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S. (18) adlı bir kişi, düğünde istediği şarkı çalmayınca düğün sahipleri ile arasında tartışma çıktı. Düğün yerinden ayrılan M.S., bir süre sonra evden pompalı tüfek alarak düğünün bulunduğu yere geri döndü ve rastgele ateş açmaya başladı. Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayı gerçekleştiren M.S. kısa sürede gözaltına alınırken, pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan toplam 8 kişiye ilk müdahale yapıldı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Menemen Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan 16 yaşındaki Aytekin Elkalkmış yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Elkalkmış'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Tutuklandı

Olayın ardından M.S.'nin yanı sıra kendisi ile birlikte düğüne geldiği anlaşılan L.H. adlı arkadaşı, gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cinayet zanlısı M.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken L.H., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan zanlı M.S.'nin daha önce başka bir suçtan cezaevine girdiği ve kısa bir süre önce çıktığı da öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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