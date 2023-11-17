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Türkiye'ye yatırım yağacak

Deutsche Bank'ın ardından BNP Paribas da 2024'te TL varlıklara yatırımların hızlanarak artacağını açıkladı. BNP Paribas, Türkiye'ye yaklaşık 75 milyar dolarlık bir sermaye girişi olabileceğini öngördü. Uluslararası Finans Kurumu da Türkiye'ye 3 yılda 9 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 17 Kasım 2023 07:59, Son Güncelleme : 17 Kasım 2023 07:48
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Türkiye'ye yatırım yağacak

Türkiye'nin istikrarlı yönetim yapısı ve kararlılıkla uyguladığı makroekonomi politikaları sayesinde yabancı yatırımcının ilgisi her geçen gün artıyor. 5 yıllık kredi risk primi 364,64 baz puana inerek yaklaşık son 2,5 yılın en düşük seviyesini test ederken, makroekonomik verilerdeki iyileşmeye paralel olarak yabancıların yatırım planlarında Türkiye ön plana çıkıyor.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ PROJELERE ÖNCELİK

Son olarak, Uluslararası Finans Kurumu (IFC), ülkemizde gelecek 3 yılda 9 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını duyurdu. Kurumun Orta Doğu, Orta Asya, Türkiye, Afganistan ve Pakistan Başkan Yardımcısı Hela Cheikhrouhou, "Deprem bölgesine özel önem veriyoruz. Depremden etkilenen bölgelerde bankacılık, imalat ve altyapı sektörlerinde uzun süredir faaliyet gösteren özel ortaklarımız aracılığıyla önümüzdeki 1,5 yıl içinde yaklaşık 1 milyar dolar dağıtmayı amaçlıyoruz. Yakın zamanda depremden etkilenen 11 ildeki mikro ve küçük işletmeler, hane halkı ve çiftçilere yönelik, anlaşmalı bankalarımız aracılığıyla dağıtılacak önemli bir finansman paketini açıklayacağız" ifadelerini kullandı. Türkiye'de son 10 yılda yaklaşık 19 milyar dolarlık yatırım yaptıklarına da değinen Cheikhrouhou, son 10 yılda Türkiye'den çok sayıda unicornun çıkmasıyla Türk startuplarına yapılan yatırımların 10 kat arttığını dile getirdi.

75 MİLYAR DOLARLIK SERMAYE GİRİŞİ TAHMİNİ

Öte yandan, BNP Paribas, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son aylarda yaptığı para politikası düzenlemesinin ardından Türk tahvillerinin daha cazip hale geldiğini bildirdi. BNP Paribas'ın raporunda, politika faizleri ve yerel mevduat faizlerinin, enflasyon beklentilerine karşı pozitif beklenen reel faiz oranları sağlayacak şekilde halihazırda yeterince ayarlandığı aktarıldı. Raporda, "Tarihsel ortalamalara kademeli olarak geri dönüleceği varsayımı altında yaklaşık 75 milyar dolarlık bir sermaye girişi olabileceğini hesaplıyoruz" değerlendirmesi yapıldı.

İyileşen mali performans arz risklerini azaltıyor

BNP Paribas, Türkiye'nin mali finansman ihtiyaçlarının özellikle 2024'ün ilk çeyreğinde yüksek olduğuna işaret etti. Ancak, Hazine'nin artan nakit dengesi ve iyileşen mali performansının arz risklerini azalttığı vurgulandı. Raporda, kış aylarına girerken, TCMB'nin döviz rezervlerini iyileştirmesinin ve borç çevirme oranlarının yüksek olmasının kur şokunun ani riskini azalttığı ifade edildi. Öte yandan, Deutsche Bank da hafta başında paylaştığı bilgi notunda, Türk tahvillerinin 2024'te en iyi performans gösteren gelişmekte olan tahviller arasında yer alabileceğini açıklamıştı.

2 ayın en yüksek tahvil alımı

Yabancı kurumlardan peşi sıra TL tahvillerle ilgili olumlu raporlar gelirken, yabancı yatırımcının artan ilgisi rakamlara da yansıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre; yurt dışı yerleşik yatırımcılar 10 Kasım haftasında tahvillerde 131 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. Böylelikle yabancıların net tahvil alımı eylül ayı başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Yabancıların hissede net alımı ise 10 Kasım haftasında 7 milyon dolar oldu.

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