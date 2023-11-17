Nereye kullanacağız S-400'leri? Çamaşır makinesi mi bu?

Milli Savunma Bakanı Güler, Bakanlığının bütçe görüşmelerinde, CHP'li Veli Ağbaba'nın algı dolu S-400 sorusunu yanıtladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerinde milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.

"S-400'e ihtiyaç olduğu anda düğmeye bastığımızda, ne olduğu merak edenlerin hepsi görür"

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'ne yönelik soruya Güler, "Bizler 7 gün 24 saat, 365 gün bu memleketin güvenliği için çalışıyoruz. S-400'ü alıp bir fabrikanın köşesine teslim edemeyiz. Böyle bir şey asla yok. S-400'e ihtiyaç duyduğumuz anda düğmeye bastığımızda, ne olduğunu merak edenlerin hepsi görür." yanıtını verdi.

'S-400'ler neden kullanılmıyor' diyen CHP'li Ağbaba'ya yanıt: Nereye kullanacağız bu çamaşır makinesi mi?

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın "Niye kullanmıyorsunuz?" diye sorması üzerine Güler, "Nereye kullanacağız, bu çamaşır makinesi mi? Lütfen, anlayıp anlamadığınız her konuda bir fikir yürütmek zorunda değilsiniz." dedi.