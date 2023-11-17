Yerel seçimler için başvuru yoğunluğu: Referans arıyorlar

Parti yönetimi ve milletvekilleri, kendilerine referans olunmasını isteyen aday adaylarına "Bu işin garantisi yok. Süreç anket ve temayül sonuçlarına göre şekillenecek. Cumhurbaşkanı'mızın 'Onun bunun adamı değil partiye faydası olan, oyunu artıran adaylar lazım. Referanstan çok adayın toplumdaki karşılığı önemli. Buna göre çalışın' diye talimatı var. Bunu bilerek hareket edin" diyor.

Bu arada, mevcut belediye başkanları ve il başkanlarının aday adaylığı için başvuru yapmaları istenmiyor. Başvuru yapmak isteseler bile sistem, mevcut görevdeki belediye başkanları ve il başkanlarının başvurusunu kabul etmiyor. Milletvekillerinden aday adaylığı için başvurmak isteyenlerin ise bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan izin almaları gerektiği belirtiliyor.

Öte yandan aralarında Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Kütahya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Mithat Ekici, Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Oğuz Kara'nın da olduğu kamuda çalışan birçok kişi aday adaylığı için görevinden istifa etti. YSK'nın aldığı karara göre mahalli seçimlerde aday olacak kamu görevlileri ve siyasi parti yöneticilerinin en geç 1 Aralık 2023 günü saat 17.00'ye kadar görevlerinden istifa etmeleri ya da emeklilik dilekçelerini vermeleri gerekiyor.

MECLİS GEREĞİNİ YAPACAK

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilere iadeiziyarette bulundu. Salı günü İyi Parti lideri Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüşen Kurtulmuş, dün de Saadet Partisini ziyaret etti, ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ile bir araya geldi. Kurtulmuş, AYM-Yargıtay arasındaki Can Atalay kararı gerginliğiyle ilgili "Meclis gündemine hakimdir. Çalışma takvimi çerçevesinde gereği yapılacaktır. Bu durum Türkiye'nin yeni anayasanın lazım olduğunu gösteren bir örnektir" dedi.

EMRAH ÖZCAN