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Erdoğan talimatı verdi: 1,5 milyon çiftçi emeklisine de ikramiye

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olduğu için, çalışmayan emeklilere verilen 5 bin liralık ikramiyeden faydalanamayan 1,5 milyon çiftçiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde geldi

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 17 Kasım 2023 08:20, Son Güncelleme : 17 Kasım 2023 08:06
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Erdoğan talimatı verdi: 1,5 milyon çiftçi emeklisine de ikramiye

Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle çalışmayan emeklilere tek seferlik ödenen 5.000 liralık ikramiyenin kapsamı dışında kalan emekli çiftçilerle ilgili yeni bir düzenleme yapılacağı kaydedildi.

Daha önce üretim faaliyetleri nedeniyle Çiftçi Kayıt Sisteminde (ÇKS) kayıtları bulunan; ancak bugün herhangi bir üretim faaliyeti olmayan, sayıları yaklaşık 1,5 milyonu bulan çiftçiler, 1 Ekim 2023 tarihine kadar çalışmayan emekliyi kapsayan ikramiyeden yararlanamayınca, AK Parti yönetimi ve milletvekillerini adeta telefon ve mesaj yağmuruna tuttu. Çiftçilerin büyük bölümü, ÇKS kayıtlarını sildirmek için ziraat odalarında kuyruk oluşturdu.

TORBA TEKLİFE GİRECEK

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Rize programı sırasında da çay üreticileri aynı şikayeti gündeme getirdi. AK Parti grup yöneticilerinin sıkıntının ÇKS kayıtlarından kaynaklandığını bildirdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la bir araya gelerek problemi çözmeleri talimatını verdi.

AK Parti kaynakları, emekli çiftçilerin ikramiye alabilmeleri için düzenleme yapılabileceğini ve bunun bütçe görüşmelerinden önce bir torba teklifle TBMM Genel Kuruluna gelebileceğini belirtiyor.

YÜCEL KAYAOĞLU

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