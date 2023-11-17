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İYİ Parti'de bir istifa daha

İYİ Parti Sağlık Politikaları Başkan Yardımcısı Aylin Anıl Arslan İYİ Parti'den istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Kasım 2023 08:51, Son Güncelleme : 17 Kasım 2023 09:12
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İYİ Parti'de bir istifa daha

İYİ Parti Sağlık Politikaları Başkan Yardımcısı Aylin Anıl Arslan, partiden istifa ettiğini duyurdu. Arslan'ın sosyal medya hesabından bugün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Seçim sonrası dönemde her muhalif aday ve ittifak partilerine gönül veren seçmenler gibi büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığı yaşadım ama siyasi mücadeleye devam kararı aldım. Partinin önerisi ve oluru ile Sağlık Politikaları Başkan Yardımcılığı görevine atandım. Bugüne gelindiğinde; 81 ilde işbirliği olmaksızın yerel seçimlere girilmesi kararının alınmasının başta ittifakla iktidara karşı kazanılmış büyükşehir belediyelerinin kaybedilmesi olmak üzere, ülkenin menfaati açısından bir çok olumsuz sonuçlar doğuracağı aşikardır.

İYİ Parti tarafından alınan bu karar ve son dönemde yapılan açıklamaların belediye seçimlerinde de AK Parti ve Cumhur ittifakını destekler ve mevcut iktidarı güçlendirir nitelikte olması sebebiyle İYİ Parti Sağlık Politikaları Başkan Yardımcılığı görevimden ve parti üyeliğimden istifa ediyorum. 28.Dönem Hatay Milletvekili adaylığım döneminde ve görevim sürecinde birlikte yol yürüdüğüm, çalışmaktan onur duyduğum tüm arkadaşlarıma ve İYİ Partililere teşekkür ediyorum."

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