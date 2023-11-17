2023-ALES/3 pazar günü yapılacak

Bakan Yerlikaya duyurdu: 73 ilde operasyon, 1127 kişiye gözaltı
Bakan Yerlikaya duyurdu: 73 ilde operasyon, 1127 kişiye gözaltı
Altınyıldız Classics'ten Öğretmenlere Özel + %15 İndirim!
Altınyıldız Classics'ten Öğretmenlere Özel + %15 İndirim!
Sponsorlu İçerik
Hafta sonu yağış ve soğuk geliyor
Hafta sonu yağış ve soğuk geliyor
Faizler fırladı, kredili konut satışı çakıldı
Faizler fırladı, kredili konut satışı çakıldı
İYİ Parti'de bir istifa daha
İYİ Parti'de bir istifa daha
Erdoğan talimatı verdi: 1,5 milyon çiftçi emeklisine de ikramiye
Erdoğan talimatı verdi: 1,5 milyon çiftçi emeklisine de ikramiye
Yerel seçimler için başvuru yoğunluğu: Referans arıyorlar
Yerel seçimler için başvuru yoğunluğu: Referans arıyorlar
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
İzmir'de düğüne katılanların üzerine silahla ateş açıldı: 1 çocuk öldü
İzmir'de düğüne katılanların üzerine silahla ateş açıldı: 1 çocuk öldü
Deprem bölgesindeki öğrencilerden katkı payı alınmayacak
Deprem bölgesindeki öğrencilerden katkı payı alınmayacak
Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
Bakan Güler'den 'zorunlu askerlik' açıklaması
Bakan Güler'den 'zorunlu askerlik' açıklaması
Kışın kombi kapatanlara uyarı
Kışın kombi kapatanlara uyarı
'Çubuk'taki KYK yurdunun asansörü düştü' iddiasına açıklama
'Çubuk'taki KYK yurdunun asansörü düştü' iddiasına açıklama
SPK'den 4 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı kararı
SPK'den 4 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı kararı
Dilan ve Engin Polat soruşturmasında avukatları pişman oldu
Dilan ve Engin Polat soruşturmasında avukatları pişman oldu
Bakan Güler: F-35'i alma taraftarı değilim
Bakan Güler: F-35'i alma taraftarı değilim
Nihal ve Bahar Candan kardeşler tutuklandı
Nihal ve Bahar Candan kardeşler tutuklandı
Sürücüler dikkat! Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü trafiğe kapatıldı
Sürücüler dikkat! Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü trafiğe kapatıldı
Eskişehir'de öğretim üyesine taciz soruşturması
Eskişehir'de öğretim üyesine taciz soruşturması
İsveç'in NATO'ya katılım protokolü görüşmeleri ertelendi
İsveç'in NATO'ya katılım protokolü görüşmeleri ertelendi
Numan Kurtulmuş'tan Yargıtay'a Can Atalay yanıtı
Numan Kurtulmuş'tan Yargıtay'a Can Atalay yanıtı
Bu ilde üniversite öğrencilerinden su parası alınmayacak
Bu ilde üniversite öğrencilerinden su parası alınmayacak
KKM hesaplarından çıkış sürüyor
KKM hesaplarından çıkış sürüyor
Hatay'da mesaiden dönen polis, trafik kazasında yaşamını yitirdi
Hatay'da mesaiden dönen polis, trafik kazasında yaşamını yitirdi
Ehliyet almanın maliyeti 20 bin lirayı aşacak
Ehliyet almanın maliyeti 20 bin lirayı aşacak
'Enflasyonla mücadele parasal sıkılaşma ile sürüyor'
'Enflasyonla mücadele parasal sıkılaşma ile sürüyor'
Yeniden Refah Partisi'nden İstanbul ve Ankara için 'ittifak' mesajı
Yeniden Refah Partisi'nden İstanbul ve Ankara için 'ittifak' mesajı
Fahiş fiyatla mücadelede yeni dönem: Cezalar daha da artacak
Fahiş fiyatla mücadelede yeni dönem: Cezalar daha da artacak
İYİ Parti'li milletvekili partisinden istifa etti
İYİ Parti'li milletvekili partisinden istifa etti
Ana sayfaHaberler Eğitim

2023-ALES/3 pazar günü yapılacak

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına 157 bin 918 aday başvuru yaptı- Sınav, 81 il 92 sınav merkezinde saat 10.15'te başlayacak ve adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2023 08:56, Son Güncelleme : 17 Kasım 2023 08:57
Yazdır
2023-ALES/3 pazar günü yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 19 Kasım Pazar günü yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2023-ALES/3) 157 bin 918 aday başvurdu.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek ALES için 465 bina ve 6 bin 137 salon kullanılacak. Sınavda, emniyet personeli dahil olmak üzere 21 bin 953 kişi görev yapacak.

Sınav, 81 il 92 sınav merkezinde saat 10.15'te başlayacak ve adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınavda adaylara, sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru için 150 dakika cevaplama süresi verilecek. 12.45'te sona erecek sınavda ek süre verilmesine uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek.

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için, il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.

Sınav sonuçları 5 Aralık'ta açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

- "Üç ALES'e yaklaşık 500 bin aday katılmış olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, şunları kaydetti:

"Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavlarının üçüncüsünü bu hafta sonu gerçekleştireceğiz. Üç ALES'e toplamda yaklaşık 500 bin aday katılmış olacak. Ayrıca bu sınavlarda yaklaşık 70 bin kişi görev yapmış olacak. Sınav uygulamasında emeği geçen görevlilere teşekkür ediyor, sınava girecek tüm adaylara başarılar diliyorum."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber