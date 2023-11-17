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Hafta sonu yağış ve soğuk geliyor - Haritalı

Güneşli ve sıcak hava yerini yağmur ve soğuğa bırakıyor. Hafta sonu gelen yağışla birlikte Türkiye kışı yaşamaya başlayacak. Cumartesi günü gelecek yeni yağışlı hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıkları ortalama 8-10 derece düşecek. 18 ilde yer yer karla karışık yağmur görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise İstanbul dahil 3 il için sarı kodlu uyarı verdi. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Kasım 2023 09:22, Son Güncelleme : 17 Kasım 2023 10:24
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Hafta sonu yağış ve soğuk geliyor - Haritalı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, cuma günü yağışlar etkisini azaltsa da cumartesi günü yeni yağışlı ve serin hava dalgası geliyor.

Cumartesi ve pazar günleri İstanbul'da da sağanak yağış beklenirken 14-15 derece arasında seyreden sıcaklık değerleri 8 dereceye düşecek.

Cumartesi günü sağanak yağış yurdun özellikle batı ve iç kesimlerinde etkili olacak. Yurdun iç ve yüksek kesimlerinde, Ankara dahil 18 ilde karla karışık yağmur bekleniyor.

Pazartesi günü yağışların etkisini kaybetmesiyle hava sıcaklıkları yeniden birkaç derece yükselecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu anadolunun doğusu, gece saatlerinden itibaren Trakya ile Çanakkalenin batısının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Artvin, Hakkari, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde azalacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle güneyli, doğu bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinde Marmaranın batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Artvin ve Hakkari çevreleri ile gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli'de yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, kıyılarda yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın gece saatlerinde Marmara'da güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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