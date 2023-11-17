Esad, Suriye'de genel af ilan etti
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad genel af ilan ettiğini duyurdu. Ancak istisna maddeleri ile 12 yıldır süren iç savaşta silahlı çatışmaya katılanlar kapsam dışı bırakıldı
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 17 Kasım 2023 09:33, Son Güncelleme : 17 Kasım 2023 09:34
Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, ülkesinde genel af ilan etti.
Esad'ın imzaladığı kararname ile idam cezaları ömür boyu hapse çevrilecek, ömür boyu hapis cezasına çarptırılanların ise cezaları 20 yıla indirilecek. Silah kaçakçılığı ve ölümlü suçlara karışanlar ile 12 yıldır süren iç savaşta silahlı çatışmaya katılanlar ise kapsam dışı bırakıldı.
Esad daha önce de benzer af kararnameleri çıkarmıştı. Bölgede faaliyet gösteren insan hakları örgütleri, bu tür düzenlemelerin muhalifleri korumaktan uzak olduğu görüşünü dile getirdi.
Genel af 16 Kasım'dan önceki suçları kapsıyor.