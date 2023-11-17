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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,93 değer kazanarak 7.853,36 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2023 18:37, Son Güncelleme : 17 Kasım 2023 18:41
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Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 72,68 puan artarken, toplam işlem hacmi 78,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,33 değer kazanırken, holding endeksi yatay seyretti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,70 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 1,38 ile turizm oldu.

Öte yandan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) yaklaşık 3 yılın ardından ilk kez 350 baz puanın altına inerek 348,2 seviyesine geldi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD ekonomisinde artan yavaşlama sinyallerinin bir resesyona dönüşüp dönüşmeyeceğine yönelik endişelerle karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

ABD'de dün açıklanan veriler iş gücü piyasasında yumuşamanın devam ettiğini gösterdiğini aktaran analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyonla mücadelede zafer ilan etmek için erken olduğuna ilişkin yönlendirmelerinin piyasaların yön bulmasını zorlaştırdığını dile getirdi.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulunda açıklayacağı faiz kararı, tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranının takip edileceğini bildirdi.

Yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ile ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının izleneceğini kaydeden analistler, ABD'de 2. el konut satışları, Japonya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Almanya'da büyüme ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.910 ve 8.000 seviyelerinin direnç, 7.730 ve 7.590 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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