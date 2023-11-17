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2023-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

ÖSYM internet sitesinden 2023-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları Açıklandığını duyurdu

Haber Giriş : 17 Kasım 2023 10:03, Son Güncelleme : 17 Kasım 2023 10:05
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2023-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2023-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

01-09 Kasım 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-TUS 2. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 17 Kasım 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2023-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları

2023-TUS 2.Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

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