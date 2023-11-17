2023-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
ÖSYM internet sitesinden 2023-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları Açıklandığını duyurdu
Haber Giriş : 17 Kasım 2023 10:03, Son Güncelleme : 17 Kasım 2023 10:05
2023-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
01-09 Kasım 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-TUS 2. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 17 Kasım 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2023-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları
2023-TUS 2.Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler