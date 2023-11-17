Dolar haftayı 28,70 TL barajında tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar, haftayı 28,69 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2023 18:16, Son Güncelleme : 17 Kasım 2023 18:16
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|28,6740
|28,6750
|28,6970
|28,6980
|Avro
|31,1450
|31,1460
|31,1830
|31,1840
|Sterlin
|35,5660
|35,6830
|35,6170
|35,7340
|İsviçre Frangı
|32,2440
|32,4060
|32,2980
|32,4600
|ANKARA
|ABD Doları
|28,6440
|28,7240
|28,6670
|28,7470
|Avro
|31,1050
|31,1850
|31,1430
|31,2230
|Sterlin
|35,5060
|35,7160
|35,5570
|35,7670