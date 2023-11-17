Altının kilogram fiyatı 1 milyon 873 bin 500 liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 800 bin lira, en yüksek 1 milyon 874 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,2 artışla 1 milyon 873 bin 500 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 870 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 846 milyon 192 bin 91 lira, işlem miktarı ise 1.009,27 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 260 milyon 959 bin 229 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: