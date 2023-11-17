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Altının kilogram fiyatı 1 milyon 873 bin 500 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 873 bin 500 liraya yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2023 18:05, Son Güncelleme : 17 Kasım 2023 18:06
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Altının kilogram fiyatı 1 milyon 873 bin 500 liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 800 bin lira, en yüksek 1 milyon 874 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,2 artışla 1 milyon 873 bin 500 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 870 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 846 milyon 192 bin 91 lira, işlem miktarı ise 1.009,27 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 260 milyon 959 bin 229 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış1.870.000,002.008.00
En Düşük1.800.000,001.970,10
En Yüksek1.873.999,502.032,15
Kapanış1.873.500,001.975,00
Ağırlıklı Ortalama1.826.748,561.986,70
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.846.192.090,85
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.009,27
Toplam İşlem Adedi64

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