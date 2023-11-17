İŞKUR, işsiz gençlere ulaşarak iş sahibi yapacak

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Samet Güneş, genç nüfustaki işsizlik oranını azaltmak amacıyla iş ve meslek danışmanlarının gençlere ulaşarak uygun işlere yönlendireceklerini bildirdi.

Antalya'da düzenlenen Dünya Kamu İstihdam Kurumları Birliğinin (WAPES) Avrupa Bölge Konferansı'na katılan Güneş, AA muhabirine, İŞKUR'un iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını tespit ederek istihdamın korunması ve artırılması, işsizliğin ise azaltılmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Yılbaşından bu yana 1 milyon 2 bin 419 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiklerini aktaran Güneş, yüzde 9,1 oranla işsizlik seviyesinde son 10 yılın en düşük rakamına ulaştıklarını bildirdi.

İŞKUR olarak genç nüfusu çok önemsediklerini dile getiren Güneş, "taşı sıksa suyunu çıkaracak" nitelikteki gençleri heba etmemek, daha fazla iş gücü piyasasına ve eğitime dahil etme niyetinde olduklarını belirtti. İŞKUR olarak da bu anlamda önemli politikalar uyguladıklarını aktaran Güneş, "Genç işsizlikte ciddi iyileşmelerimiz var. 2020 yılında yüzde 24,9 olan genç işsizlik oranını yüzde 16,7 seviyesine kadar çekebildik. Tabii bunları yeterli görmüyoruz." dedi.

- "Niteliksiz işleri bulan kurum' imajını kaldırıyoruz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da özellikle genç nüfusa odaklandığını ifade eden Güneş, kendisinin talimatları doğrultusunda genç işsizliği azaltmak amacıyla eğitim programları uyguladıklarını söyledi.

Savunma Sanayi Başkanlığı, YÖK, sanayi ve ticaret odaları, teknoparklar, üniversitelerle önemli işbirlikleri yaptıklarını belirten Güneş, şunları söyledi:

"Bir yandan gençlerin 'geleceğin meslekleri' adını verdiğimiz mesleklerde niteliklerini artırmaya çalışırken, bir yandan da açık iş ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. İŞKUR denilince sanki sadece 'mavi yaka' diye tabir ettiğimiz kesime iş bulan, niteliksiz işleri bulan bir kurum imajı vardı. Yavaş yavaş bunu ortadan kaldırıyoruz. İşte Savunma Sanayi Başkanlığı, TOGG otomobilimiz, YÖK, üniversitelerle yaptığımız işbirliğinin ana çerçevesini bu oluşturuyor. Daha fazla gençleri İŞKUR'a çekmeye çalışıyoruz."

- İŞKUR, işsiz gençlere ulaşacak

Güneş, daha fazla işsiz gence ulaşmak amacıyla yeni bir proje daha başlatacaklarını bildirdi.

Projenin detayları üzerinde çalıştıklarını, çok yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını aktaran Güneş, şu değerlendirmede bulundu:

"Artık gençleri beklemeyeceğiz, ayağına gideceğiz. Yoğun bulundukları AVM'lere, stadyumlara, konser alanlarına, kent meydanlarına, camilere gençlere gidip, ihtiyaçlarını dinleyeceğiz, onları, uygun işlere bizzat iş ve meslek danışmanlarımız iletişime geçerek yönlendirecek. Türkiye İş Kurumu yaklaşık 10 bin çalışanı olan bir kurum. Bunun 4 bin 500'ü iş ve meslek danışmanlarımız, bu alanda uzmanlaşmış genç arkadaşlar, çok rahat iletişim kurabileceklerini düşünüyoruz. Güzel de bir sloganımız var, 'İŞKUR'da iş var' diyoruz. Gelsinler, onlara uygun işleri bulacağız. Nitelikleri uygun değilse onları mesleki eğitimden geçirerek nitelik kazandıracağız. Bir mesleği var ama tecrübesi olmayanları iş başı eğitim programı ile işlere ısındırıp istihdam edilmelerini sağlayacağız. Bu konuda kendimize güveniyoruz."

Güneş, gençlerin yoğun olduğu yerlerde açtıkları stantlara kendilerini davet edeceklerini kaydetti.

Bu tür çalışmalarla işsizlik oranını yüzde 9,1'den yüzde 7,5 seviyesine çekmek istediklerini söyleyen Güneş, hem iş gücü katılım oranını artırmak hem de işsizliği azaltmayı hedeflediklerini vurguladı.