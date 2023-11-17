Ankara'nın en büyük elektrikli araç şarj istasyonu hizmete girdi

Türkiye'de ilk ve en fazla hızlı şarj istasyonuna sahip olan Eşarj, yıl sonuna kadar 1000 şarj istasyonunu hizmete almayı hedefliyor.

Şirketin şu an 76 şehirde 600'ü yüksek hızlı (DC) olmak üzere toplam 800 adet istasyonu bulunuyor. Toplam kurulu kapasitesi 50 megavatsaat olan istasyonlarda 1400'ün üzerinde soket hizmet veriyor.

İstasyon, Ankara'da kurulan en büyük elektrikli araç şarj istasyonu olma özelliğini taşıyor.

Açılış programında konuşan Eşarj Genel Müdürü Barış Altınay, elektrikli araç şarj istasyonu yatırımlarıyla müşterilerine en iyi ve en hızlı deneyimi yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.

Ankara'da 200'den fazla hızlı şarj istasyonu soketi olduğunu ve bunun 100'den fazlasının Eşarj'a ait olduğunu ifade eden Altınay, şöyle konuştu:

"Eşarj bölgedeki liderliğini sürdürüyor, şimdi müşterilerine sunduğu deneyimi daha da iyileştirmek için Ankara Armada AVM'nin açık ve kapalı otoparklarında kurduğu istasyon alanında 9 DC ve 2 AC şarj cihazı ile toplamda 1 megavatsaat kurulu güce sahip cihazlarla aynı anda 20 araca şarjlanma hizmeti verebilecek. Ankara'nın aynı anda en fazla sayıda araca hizmet vereceği şarjlanma noktası olan Eşarj istasyonunda farklı kilovatlarda cihazlar bulunurken, elektrikli araç sahipleri ağırlıklı olarak 120 kilovat gücünde cihazlarla şarjlanma deneyimini tecrübe edebilecekler."