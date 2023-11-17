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Çorum - Ankara arası 1,5 saate inecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Çorum'dan Ankara'ya yaklaşık 1,5 saatte hızlı tren hattıyla gidilecek. Oradan İstanbul, şimdilik 4 saat ama orada süper hızlı tren yaptığımızda Ankara ile İstanbul arası da 85 dakika olacak." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2023 17:18, Son Güncelleme : 17 Kasım 2023 18:02
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Çorum - Ankara arası 1,5 saate inecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Çorum İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında kentin ihtiyaçlarını bildiklerini ve buna göre çalışmalar yaptıklarını söyledi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin yaklaştığını belirten Uraloğlu, "Bu seçim sürecinde il teşkilatımızın gayreti, performansı, samimiyeti bizim için kıymetli. Çorum, bunu şimdiye kadar gerçekleştirdi, Allah razı olsun. Çorum'un bir duruşu var. İlçe belediyeleri ve buradaki belde belediyeleri noktasında birkaç tane eksiğimiz var. İnşallah onları da 31 Mart Seçimi'nde, Cumhur İttifakı olarak inşallah hepsini almaya adayız. Siz gayret edin inşallah beraberce alalım. Cumhurbaşkanımızın gayretlerine biz de katkı sağlayalım hep beraber." dedi.

Uraloğlu, kentteki en önemli yatırımlardan birinin Kırkdilim Tünelleri Projesi olduğunu dile getirerek, tünellerin 2024'te tamamlanacağını ve Çorum'un İstanbul'a en kestirme bölünmüş yollarla ulaşma imkanı bulacağını vurguladı.

- "Çorumlu kardeşlerim buradan Ankara'ya doğrudan yüksek hızlı trenle gidebilecek"

Çorum'un demir yolu talebini bildiğine dikkati çeken Uraloğlu, uzun zamandır yürüttükleri bir çalışmanın olduğunu, Kırıkkale-Delice-Çorum-Samsun Yüksek Hızlı Tren Projesi'ni bitirip yatırım programına aldıklarını ve ihale süreciyle ilgili çalışmaları başlattıklarını söyledi.

Uraloğlu, şunları dile getirdi:

"Biz, bunu inşallah 2024'ün ilk yarısında, seçimden önce gerçekleştirebilirsek daha faydalı olacak. İlk etapta Çorum'a kadar olan kesimin ihalesini yapacağız. Bu ihaleyi yaptığımızda Çorumlu kardeşlerim buradan Ankara'ya doğrudan yüksek hızlı trenle gidebilecek. Oradan İstanbul'a, Konya'ya, Karaman'a, Sivas'a gidebilecek. Bu ağı bitirdiğimizde Mersin'e, Gaziantep'e, Kapıkule'ye kadar Çorumlu kardeşlerim bu seyahati yapma imkanına sahip olacak."

Uraloğlu, "Çorum'dan Ankara'ya yaklaşık 1,5 saatte hızlı tren hattıyla gidilecek. Oradan İstanbul, şimdilik 4 saat ama orada süper hızlı tren yaptığımızda Ankara ile İstanbul arası da 85 dakika olacak. O zaman buradan bir Çorumlu kardeşimiz bindiğinde 2,5-3 saatte İstanbul'da olacak." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,

Daha sonra Çorum Belediyesini ziyaret eden Bakan Uraloğlu, kentteki çalışmalarla ilgili Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'dan bilgi aldı.

Ziyarete Vali Zülkif Dağlı, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya ile AK Parti İl Başkanı Murat Günay da katıldı.

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