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BOTAŞ'tan dolandırıcılık girişimlerine ilişkin açıklama:

"Kuruluşumuzun herhangi bir hisse satışı ya da vatandaşlarımızın doğrudan katılabileceği bir yatırım planı kesinlikle söz konusu değildir"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2023 12:21, Son Güncelleme : 17 Kasım 2023 12:21
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BOTAŞ'tan dolandırıcılık girişimlerine ilişkin açıklama:

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), hisselerinin satışa çıkarıldığı yönünde dolandırıcılık girişimlerine itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, bazı internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden üst düzey bürokrat ve yöneticilerin ses ve görüntüleri kullanılmak suretiyle kuruluşun hisselerinin satışa çıkarıldığına yönelik sahte haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Söz konusu dolandırıcılık girişimlerine itibar edilmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde bazı internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden, başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, eski ve yeni üst düzey bürokrat ve yöneticilerin ses ve görüntüleri ile birlikte kuruluşumuzun adı, logosu ve görselleri kullanılarak 'yatırım fırsatı' adı altında BOTAŞ hisselerinin satışa çıkarıldığı yönünde gerçeği yansıtmayan dolandırıcılık girişimleriyle karşılaşılmaktadır. Yapay zeka marifetiyle birçok haber kanalı ile resmi kurumun internet sayfalarının birebir kopyası oluşturularak ve inandırıcılığı artırmak amacıyla kuruluşumuz üst düzey yöneticilerinin isim ve görsellerinin de kullanıldığı bu içerikler tamamen gerçek dışıdır. BOTAŞ yüzde yüz kamu sermayeli bir kamu iktisadi teşebbüsüdür. Resmi web adresi 'http://botas.gov.tr' olan kuruluşumuzun herhangi bir hisse satışı ya da vatandaşlarımızın doğrudan katılabileceği bir yatırım planı kesinlikle söz konusu değildir. Bahse konu hesaplar ve internet sitelerine karşı gerekli tüm yasal işlemler ivedilikle başlatılmış olup, vatandaşlarımızın bu tür gerçek dışı duyurulara ve dolandırıcılık girişimlerine itibar etmemesi hususunu kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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