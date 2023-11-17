Bakan Tunç açıkladı: Kilis'e yeni adliye binası yapılacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde hasar tespitleri ve yıkım kararlarına ilişkin idari yargılama usulüne geçici bir maddenin ilave edildiğini belirterek, normal süreçte 750 günde bitecek davanın bu usul sayesinde 168 günde tamamlanacağını söyledi.

Kilis Valisi Tahir Şahin'i ziyaret eden Bakan Tunç, burada yaptığı açıklamada, kentteki yatırımlarla ilgili toplantı gerçekleştirdiklerini, deprem sonrası yapılan çalışmaları ele aldıklarını anlattı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinden etkilenen Kilis'te yaraların sarılması mücadelesinin devam ettiğini, deprem bölgesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kabinenin hep birinci önceliği olduğunu dile getiren Tunç, şehirlerin yeniden inşasıyla ilgili yapılan çalışmaların hep gündemlerinde olduğuna dikkati çekti.

Tunç, 680 bin konutun bir yıl içerisinde inşa edilip hak sahiplerine teslim edilmesine ilişkin sürecin başladığını, Kilis'teki 4 bin 552 ağır hasarlı binanın yüzde 93'ünün yıkıldığını anlatarak, kentte 700'e yakın konutun inşasının gelecek ay tamamlanacağını ve hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti.

Deprem anından itibaren 11 ilde yargı hizmetlerinin aksamaması için çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini, bölgeye farklı illerden bin hakim ve savcının, 8 bin 951 adliye personelinin gönderildiğini, 4 bölge idare, 131 yeni mahkemenin kurulmasını sağladıklarını, 221 hakim ve savcının ilave olarak bölgeye atamalarını gerçekleştirdiklerini anlatan Tunç, depremde ağır hasar gören ceza infaz kurumlarından 12 bin hükümlünün de başka illere nakledildiğini kaydetti.

- 750 günde bitecek dava 168 günde tamamlanacak

Bakan Tunç, yargı hizmetlerinin aksamaması için bin 196 konteyner gönderdiklerini ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Hızlı bir şekilde hasar gören adalet binalarımızın onarımlarını gerçekleştirdik. Ağır hasarlı olan 15 adalet binamız vardı. İkisi müstakil bina. Biz bunların hepsini yatırım programlarına alarak inşaat süreçlerini, proje çalışmalarını başlattık. Bir kısmının ihalelerini gerçekleştirdik ve gecikmeksizin bu süreci takip ediyoruz. Yine bölgede 253 adliye konutunun da yatırım programına alınmasını sağladık. Tabii özellikle yargı hizmetlerinin bölgede aksamaması, yıkım kararlarından hasar tespitlerinden doğan idari davaların tıkanmaya meydan vermemesiyle ilgili olarak da gerekli tedbirleri aldık. Gaziantep ilimizde, tüm bölgede hakim ve savcılarımızın, uygulayıcılarımızın, idarecilerimizin katıldığı bir bölge toplantısı, deprem değerlendirme toplantısı, yargı hizmetleriyle ilgili gerçekleştirmiştik. O toplantıdaki ihtiyaçlar, görüşler doğrultusunda da yasal düzenleme gerektiren hususları Türkiye Büyük Millet Meclisimizin takdirlerine sunduk ve iki önemli konuda yasal düzenleme gerçekleşti ve geçen haftadan itibaren de yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlandı. Hasar tespitlerinden ve yıkım kararlarından doğan idari davalarda yeni bir usul, geçici madde.

Sadece 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 vilayetimizde görülecek olan davalarla ilgili olarak idari yargılama usulüne geçici bir madde ilavesini sağladı Meclisimiz. Buradaki değerlendirmeler sonrası çıkan görüş doğrultusunda normal süreçte 750 günde bitecek dava bu usulle 168 gün içerisinde tamamlanmış olacak. Dolayısıyla yargı hizmetlerinin, özellikle, idari davaların yıkım kararlarını geciktirmemesi, şehirlerimizin yeniden inşa sürecinin gecikmemesi anlamında önemli bir düzenlemeydi."

Aynı düzenleme içerisinde özellikle bilirkişi raporlarının gecikmemesi, yargılamanın gecikmemesinin önemli olduğunu dile getiren Tunç, "O nedenle de bölge dışından bilirkişi atanabilmesiyle ilgili olarak da yine Bilirkişilik Kanunu'muza geçici bir madde ekleyerek özellikle mevzuat bakımından da bölgede, deprem bölgemizdeki devam eden davalarda bir tıkanıklığın olmaması için gerekli yasal düzenlemeleri de hayata geçirdik. Tabii bu yasal düzenlemelerin uygulamasını gerçekleştirecek olan hakim ve savcılarımız da titiz şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Ve burada şu ana kadar yargı hizmetlerinde herhangi bir aksama söz konusu değil." dedi.

- Kilis'e yeni adliye binası yapılacak

Kilis'te bir adliye binasına ihtiyaç olduğunu aktaran Bakan Yılmaz Tunç, şöyle devam etti:

"Kilis'te 2012 yılında tamamlanan adalet binamız artık Kilis'in artan nüfusu nedeniyle ihtiyaca cevap veremez hale geldi. 8 bin 460 metrekare büyüklüğünde, Kilis'te merkez adalet binamıza artık yeni bir bina yatırım programına teklif ediyoruz. 11 bin 329 metrekare büyüklüğünde Kilis ek Adalet Binası'nın 2024 etüt proje programına ve ardından da inşaat programına alınmasıyla ilgili yatırım programına teklifimizi sunduk. Ayrıca Kilis'e 2024 yılı yatırım programı için adliye personelimiz için de 36 yeni, ilave konut projemizi de yatırım programına teklif ettik. Yine Kilis'imize son atamalarla göreve yeni başladılar, bir kısmı da başlamak üzere. Yazı işleri, katip bu tür personel ihtiyaçlarını karşılamak için 65 yeni personel ataması gerçekleştirdik. Deprem bölgesindeki diğer bakanlarımız da özellikle tüm illeri zaman zaman ziyaret ederek kendi alanlarındaki çalışmaları bölgede yakından takip ediyor. Adalet Bakanlığı olarak bölgede yargı hizmetlerinin aksamaması noktasındaki takiplerimizi sürdürüyoruz. Bir an önce depremde yıkılan şehirlerimizi yeniden inşa edeceğiz ve bundan sonra tabii ki afet riskine karşı dayanıklı şehirlerin üretilmesi noktasındaki politikamızı da işte yine yeni yasal düzenlemeyle bu yönde de bir yasal düzenleme gerçekleştirdik. Artık şehirlerimizin bu tür felaketlerde daha dayanıklı olması noktasındaki kararlılığımızı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürdürmeye devam edeceğiz."

Bakan Tunç, daha sonra Adliye Sarayı'na geçerek Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman'ı ziyaret etti.