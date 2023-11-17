İzmir'de tabancayla boşanma aşamasındaki karısını öldüren kişi intihar etti

Evde yapılan incelemede Çiğdem D'nin tabancayla öldürüldüğü, Erdoğan D'nin aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

Soğukkuyu Mahallesi'nde Erdoğan D. (43) ile eşi Çiğdem D'nin (38) yaşadığı evden silah sesleri gelmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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