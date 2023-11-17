ORC, İzmir ve Adana yerel seçim anketini yayımladı

ORC araştırma şirketinin paylaşımı:

YEREL SEÇİM OY VERME EĞİLİMLERİ

ADANA

Katılımcılara 6 isim yöneltilmiş ve her isim için ayrı ayrı oy verme eğilimleri sorulmuştur.

"OY VERİRİM" seçeneğinde en yüksek oyu alan 2 isim

Soner ÇETİN (%46,3)

Hüseyin Sözlü (%41,7)

Araştırma Tarihi: 10-14 Kasım 2023

YEREL SEÇİM OY VERME EĞİLİMLERİ

İZMİR

Katılımcılara 7 isim yöneltilmiş ve her isim için ayrı ayrı oy verme eğilimleri sorulmuştur.

"OY VERİRİM" seçeneğinde en yüksek oyu alan 2 isim

?? Utku Gümrükçü (%46,9)

?? Tunç Soyer (%41,5)

Araştırma Tarihi: 11-15 Kasım 2023