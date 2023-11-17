Aydın'da uçuruma devrilen kamyonetteki 2 kişi öldü
Aydın'ın Çine ilçesinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2023 13:23, Son Güncelleme : 17 Kasım 2023 13:24
İddiaya göre, Mustafa Yıldırım'ın (69) kullandığı 09 EP 338 plakalı kamyonet, Bedirler ile Bahçearası mahalleleri arasındaki Mersinlik mevkisinde freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı.
Kamyonet, yaklaşık 20 metrelik uçurumdan devrilerek yolun alt bölümüne düştü.
Olay yerine gelen sağlık ekibi, sürücü Yıldırım ile Mustafa Yalçınkaya'nın (71) yaşamını yitirdiğini belirledi.