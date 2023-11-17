Türk İHA'larının başarısı yerli aviyonik sistemlere uluslararası talebi artırdı

Türkiye'de geliştirilen insansız hava araçlarının (İHA) küresel ölçekteki başarısı, yerli aviyonik teknoloji çözümlerine uluslararası talebi de beraberinde getirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde gerçekleştirilen Dubai Airshow 2023, 95 ülkeden 1400'den fazla katılımcıyı ağırlıyor. Fuarda, farklı ülkelerden şirketlerin geliştirdiği çok sayıda hava aracı ve havacılık sektörüyle ilgi çözümler tanıtılıyor.

Fuarda açtıkları stantlarda ürünlerini sergileyen Türk şirketleri arasında, Pavelsis, Roketsan, Turkish Cargo, Turkish Technic, Garanti Kompozit, Keyvan Havacılık, Redstar Havacılık ve Transvaro yer alıyor.

- "Ürünlerimize duyulan güven son derece yüksek"

Pavelsis'i bünyesinde barındıran Pavo Group'un Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Alper Özbilen, AA muhabirine, Türkiye'nin Körfez bölgesinde de dünyada da önemli bir marka olduğunu belirterek, "İHA konusundaki başarımız herkes tarafından kabul edilmiş durumda. Türkiye markasıyla burada olmanın Körfez bölgesinde getirdiği önemli bir avantajı görüyoruz. Türkiye'den gelen diğer firmalarla beraber kendi teknolojimizi, bu teknolojinin fark yaratan taraflarını potansiyel müşterilerimize ve partnerlerimize aktarıyoruz. Onlardan aldığımız geri beslemeler, ülkemiz ve ülkemiz şirketlerinin ürünlerine duyulan güvenin son derece yüksek olduğu yönünde." diye konuştu.

Özbilen, havacılık elektroniği konusunda tasarım ve üretim yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İHA'ların görev bilgisayarlarından çeşitli elektronik denetleyicilerine kadar elektronik tasarım ve gömülü yazılım boyutuna odaklanıyoruz. Türkiye'nin iftiharı olan birçok platformun sistem çözüm sağlayıcısıyız. Son dönemde Türkiye'deki proje sayısının da artmasıyla ve İHA'lara olan yoğun küresel ilgiyle beraber bizim de portföyümüz genişledi. Sadece İHA'larda değil insanlı hava araçları için de ürünler tasarlayıp üretiyoruz.

Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan'da hem ürün geliştirme hem de kendi ürünlerimizi sağlamak konusunda farklı işbirliği anlaşmalarımız ve partnerliklerimiz var. Son dönemde bilhassa teknoloji transferine ilişkin büyük bir ilgi var. Tamamen pasif bir alıcı konumundan çıkmak istiyorlar. Dolayısıyla şu anki ilişki sadece ürün tedariki değil aynı zamanda bilgi aktarımı şeklinde de ilerliyor."

- "Aviyonik sistemlerimize gösterilen ilgi Türk İHA'larının küresel etkinliğinin bir parçası"

Fuarda gördükleri ilgiden dolayı son derece mutlu olduklarını ifade eden Özbilen, "Gelen geri beslemelerden, sorulan soruların içeriğinden, bize ilişkin düşüncelerin son derece pozitif olduğunu söyleyebilirim. İki türlü değişimden bahsediyoruz, bir teknolojiyle olan genel bir değişim ve bununla beraber pazarda olan değişim. Kararlı ve kendini doğrulamış ürünlerimizle, inovatif ve maliyet etkin çözümlerimizle değişimi doğru okuduğumuzu, gördüğümüz ilginin de bunun bir neticesi olduğunu değerlendiriyorum." dedi.

Özbilen, Türk İHA'larının küresel etkinliğinin Türkiye'de üretilen aviyonik sistemler ve havacılıkla ilgili diğer alt bileşenlere de etki ettiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Körfez bölgesinde aviyonik sistemlerimize gösterilen ilgi de Türk İHA'larının küresel etkinliğinin bir parçası. Ülkemizi platform düzeyinde tanıyan bölge ve aktörler, şu an bütün alt sistemler bazında da ilgiyi artırarak devam ettiriyorlar. Ülkemizdeki şirketlerin değeri ekosistemi hep beraber yukarı taşıyor."

Dubai Airshow 2023, bugün gerçekleştirilecek programların ardından sona erecek.