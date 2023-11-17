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Başkentgaz'dan Sincan'daki patlamaya ilişkin açıklama

Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ (Başkentgaz), Ankara'nın Sincan ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen patlamanın, usulsüz gaz kullanımından kaynaklandığının tespit edildiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2023 18:12, Son Güncelleme : 17 Kasım 2023 18:11
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Başkentgaz'dan yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinde Atatürk Mahallesi Gönül Sokak'ta bulunan binanın 8 numaralı dairesinde meydana gelen patlama haberi üzerine, olay yerine intikal eden ekiplerin gerekli müdahaleyi yaptığı ve incelemelerini tamamladığı belirtildi.

Patlamanın yaşandığı dairenin aboneliğinin Temmuz 2023'te feshedildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dairede sayaç vanasının mühürlü ve vananın kapalı konumda bulunduğu tespit edilmiştir. İçeri girildiğinde ise daire içinde tadilat yapıldığı ve inşaat molozlarının olduğu, ocak tesisat vanasının açık pozisyonda ve bağlantı fleks hortumun kesik olduğu belirlenmiştir. Dairedeki patlamanın usulsüz gaz kullanımından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Şirketimizin kontrol ve onayı olmaksızın usulsüz ve yetkisiz biçimde doğal gaz kullanarak patlamaya sebebiyet veren kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu olay, şirketimiz onayı olmaksızın doğal gaz tesisatına müdahale edilmemesi gereğini bir kez daha ortaya koymuştur."

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