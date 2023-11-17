MEB, görevde yükselme sınavına girenler tercih kılavuzunu bekliyor
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan görevde yükselme sınavına giren adaylar, tercih kılavuzunun yayınlanmasını bekliyor.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 17 Kasım 2023 14:54, Son Güncelleme : 17 Kasım 2023 15:14
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan görevde yükselme sınavına giren adaylar, tercih kılavuzunun yayınlanmasını bekliyor.
Milli Eğitim Bakanlığı, görevde yükselme sınavını 7 Temmuz 2023 tarihinde yaptı.
Sınavın sonuçlarını da 28 Temmuz'da açıkladı. 4 Eylül'de de Bakanlık, başarı sıralamalarını yayınladı.
O tarihten bu yana Görevde Yükselme Sınavına giren adaylar, Tercih Kılavuzu'nun yayınlanmasını bekliyor.
Adaylar, daha fazla bekletilmeden Bakanlığın tercih kılavuzunu yayınlamasında fayda bulunmakta.
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