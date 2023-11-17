MEB, görevde yükselme sınavına girenler tercih kılavuzunu bekliyor

O tarihten bu yana Görevde Yükselme Sınavına giren adaylar, Tercih Kılavuzu'nun yayınlanmasını bekliyor.

Sınavın sonuçlarını da 28 Temmuz'da açıkladı. 4 Eylül'de de Bakanlık, başarı sıralamalarını yayınladı.

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